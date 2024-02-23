Канада ввела санкции против России ко второй годовщине вторжения в Украину

Власти Канады ввели против России новые санкции, приуроченные ко второй годовщине вторжения в Украину. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

Новые ограничения касаются 10 физических и 153 юридических лиц. Под санкции попали в том числе помощник российского президента Игорь Левитин, президент российской федерации шахмат Андрей Филатов, банк «Санкт-Петербург», концерн «Алмаз-Антей», «АльфаСтрахование» и «РЕСО-Гарантия».

«Сегодня мы посылаем четкий сигнал российским чиновникам и организациям, которыми они управляют: мы поддерживаем народ Украины, который храбро защищает свои права перед лицом неоправданных и агрессивных действий Путина», — сказала глава МИД Канады Мелани Жоли.

Ранее о санкциях, приуроченных ко второй годовщине российского вторжения в Украину, объявил ЕС. Также ограничения в отношении более чем 500 лиц и компаний ввели США.

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