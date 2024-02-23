США и ЕС ввели новые санкции против России

Власти США и Евросоюза объявили о введении новых санкций против России.

Так, власти ЕС утвердили новый, 13-й пакет санкций. Под ограничения попали 106 физических и 88 юридических лиц. Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

Новый пакет санкций приурочен ко второй годовщине начала российского вторжения в Украину. Как говорится в пресс-релизе Европейского Совета, новые ограничения затронут оборонную промышленность России и связанных с ней лиц, в частности, тех, кто обеспечивает поставки в Россию вооружения из КНДР. Кроме того, в санкционные списки попали представители российской судебной и политической систем, а также люди, причастные к незаконной депортации детей с оккупированных украинских территорий.

Санкции также были введены против ряда компаний, в том числе из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

В свою очередь, Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена, в котором говорится о введении новых санкций против более чем 500 физических лиц и организаций.

«Эти санкции будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального в тюрьму, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и лиц, уклоняющихся от санкций на многих континентах», — заявил Байден

«Мы также вводим новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за оказание скрытой поддержки российской военной промышленности. Также я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию по всему миру», — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Читать еще Журналисты узнали подробности о следователе, который шантажирует мать Навального телом сына

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.