Мать Навального потребовала возбудить дело о надругательстве над телом политика

Адвокаты матери политика Алексея Навального Людмилы обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье о надругательстве над телом умершего (статья 244 УК). Об этом сообщил соратник Навального Иван Жданов.

В обращении адвокаты указали, что 22 февраля следователь Александр Варапаев сообщил Людмиле Навальной, что все документы для захоронения готовы. «Однако должностные лица желают, чтобы похороны прошли тайно, без соблюдения прощания и соблюдения традиций погребения», — сказано в документе.

Адвокаты также указали, что Навальный был православным верующим и, будучи на свободе, регулярно посещал церковь. «В соответствии с православными канонами, тело усопшего принято хоронить на третьи сутки. На сегодняшний день прошло уже восемь дней со дня смерти Алексея Анатольевича Навального, но до настоящего времени тело так и не предано земле», — говорится в обращении.

Команда политика Алексея Навального объявила вознаграждение в 20 тысяч евро для силовиков за любую информацию об обстоятельствах смерти оппозиционера. Кроме того, сторонники Навального гарантировали возможность покинуть Россию для тех, кто предоставит информацию. «Есть базовые общечеловеческие принципы: нельзя издеваться над матерью и шантажировать ее телом убитого сына. Вы не можете и не должны поддерживать это. Проявите человечность, проявите сочувствие к матери, потерявшей сына», — сказал сторонник политика Иван Жданов.

Ранее пресс-секретарь политика Кира Ярмыш рассказала, что следователь поставил Людмиле Навальной ультиматум: она должна в течение трех часов согласиться на тайные похороны, в противном случае оппозиционера захоронят в колонии. Мать Навального отказалась вести переговоры со следствием.

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