РДК опубликовал кадры с Алексеем Навальным из колонии во Владимирской области

«Русский добровольческий корпус» опубликовал скриншоты видеозаписей из ИК-6 строгого режима во Владимирской области, на которых запечатлен Алексей Навальный.

На одном из кадров оппозиционер стоит, предположительно, в швейном цеху ИК-6, на другом — находится в кабинете начальника колонии Дмитрия Ножкина. Кроме того, РДК опубликовал план самого исправительного учреждения и часть документа с описанием структуры его личного состава.

Фото: РДК

РДК утверждает, что в его распоряжении также оказалась расшифровка разговора Навального с другим заключенным ИК-6 по имени Филозоп. Судя по документу, политик просил его рассказать о местных правилах.

Также «Русский добровольческий корпус» выложил фотографию запроса владимирской прокуратуры по надзору о том, есть ли у Навального телефон и доступ к интернету. В публикации организации есть и некоторые другие документы, связанные с оппозиционером.

Члены РДК утверждают, что они разрабатывали план по вызволению Навального из ИК-6 во Владимирской области и переправке его в Украину.

«Русский добровольческий корпус» — воинское формирование ВСУ, состоящее из россиян. Они участвуют в боях на территории Украины и устраивают рейды в Россию. Лидер РДК — ультраправый активист Денис ‎White Rex Никитин (Капустин).

Навальный находился в ИК-6 строгого режима в Мелехово Владимирской области с июня 2022 по декабрь 2023 года. 15 декабря прошлого года Владимирский суд сообщил, что оппозиционер «убыл из Владимирской области». 25 декабря Навального нашли к ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Там он погиб.

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