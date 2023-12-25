Алексея Навального нашли в колонии в ЯНАО

Команда Алексея Навального сообщила, что нашла политика спустя 20 дней после того, как он перестал выходить на связь. Он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке», — сообщила в соцсетях пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Иван Жданов называет колонию «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе одной из самых северных и отдаленных в России с жесткими условиями и особым режимом в зоне вечной мерзлоты.

За время поисков команда политика направила 618 запросов в 446 учреждений по всей стране.

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