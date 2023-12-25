Поддержать
Новости

Алексея Навального нашли в колонии в ЯНАО

15:52 • 25.12.2023

Команда Алексея Навального сообщила, что нашла политика спустя 20 дней после того, как он перестал выходить на связь. Он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 

«Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке», — сообщила в соцсетях пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. 

Иван Жданов называет колонию «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе одной из самых северных и отдаленных в России с жесткими условиями и особым режимом в зоне вечной мерзлоты.

За время поисков команда политика направила 618 запросов в 446 учреждений по всей стране. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»