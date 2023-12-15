Навальный «убыл из Владимирской области» в исправительное учреждение за ее пределами

Владимирский суд сообщил, что политик Алексей Навальный «убыл из Владимирской области», передает SOTA. Во время заседания суд зачитал справку ФСИН по Владимирской области от 12 декабря. В ней говорится, что Навальный убыл в «исправительное учреждение, расположенное за пределами Владимирской области, в соответствии со вступившим в законную силу приговором Мосгорсуда от 4 августа 2023 года».

SOTA также пишет, что суд перенесли на 18 декабря «до выяснения местонахождения» политика.

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Данные о том, что Навального увезли из Владимирской области, передали также адвокату политика, пишет его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Она отмечает, что его якобы увезли 11 декабря.

«Я напомню, что адвокаты не видели Алексея с 6 декабря. Почему им не давали встретиться с ним, если Алексей был все еще в ИК-6, мы не знаем», — пишет Ярмыш.

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