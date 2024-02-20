К священнику Михнову-Вайтенко, который хотел провести панихиду по Навальному, был задержан и госпитализирован с инсультом, приехала полиция

Домой к священнику Апостольской церкви Григорию Михнову-Вайтенко приехала полиция. Об этом в фейсбуке сообщила его жена Наталия Сивохина.

По ее словам, сотрудник полиции опрашивает ее мужа. Что стало поводом для приезда силовиков, не сообщается.

После опроса священника силовики уехали, сообщил депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский. Эту информацию «Холоду» подтвердила Наталия Сивохина.

16 февраля Михнов-Вайтенко собирался отслужить панихиду по Навальному у Соловецкого камня. Как только он вышел из дома, к нему подошли полицейские и сказали, что нужно проехать в отделение. Там ему вменили статью об «организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан, повлекших нарушение общественного порядка» (статья 20.2.2 КоАП).

Вечером 17 февраля Михнова-Вайтенко госпитализировали с инсультом. 19 февраля его выписали из больницы.

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Обновлено в 20:19. Добавлена информация об отъезде силовиков из дома священника.

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