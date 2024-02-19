«Это христианский и общечеловеческий жест»

В России массово арестовывают и избивают участников акций памяти Алексея Навального. Священника Апостольской церкви Григория Михнова-Вайтенко задержали до того, как он успел принять в ней участие: собирался отслужить панихиду по Навальному у Соловецкого камня. Едва Михнов-Вайтенко вышел из дома, к нему подошли полицейские и сказали, что нужно проехать в отделение. Там ему вменили статью об «организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан, повлекших нарушение общественного порядка». Вечером 17 февраля Михнова-Вайтенко госпитализировали с инсультом. Жена священника Наталия Сивохина рассказала «Холоду» о том, что сейчас происходит с ее мужем.

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Григория задержали, как только он вышел из дома. За что?

— Незадолго до этого он написал у себя в соцсетях, что собирается отслужить панихиду по Алексею Навальному. Видимо, это и есть причина. Но официальная версия — пришли по доносу. Полицейские подошли и сказали: «На вас поступило заявление». Поступило оно на самом деле или нет, мы не знаем.

Что происходило дальше?

— Его посадили в машину и увезли. Мы договорились, что, пока есть возможность, будем на связи, и переписывались до того момента, как Григория завели в камеру. Потом телефон изъяли. Стало понятно, что его оставляют на ночь. Мы с друзьями подъехали к отделению, полиция взяла у нас воду и еду.

Как вы узнали о том, что Григория госпитализировали?

— Адвокат позвонил и сказал, что Григория везут в больницу. А потом мне позвонили оттуда и сказали, что предварительный диагноз — ишемический инсульт. То есть участок мозга на какое-то время остался без кровообращения. Можно себе представить последствия. Ничего хорошего, конечно, в этом нет, как вы понимаете.

В последнее время он в целом чувствовал себя не очень хорошо. Много работал, мало отдыхал. Что именно вызвало инсульт, сейчас сказать сложно. Конечно, стресс мог это спровоцировать, а от духоты могло подскочить давление. Но мы можем только предполагать — я жду, что скажут врачи после всех обследований.

Расскажите про его план провести панихиду. Можно сказать, что это должно было быть символическое действие, учитывая, что Григорий хотел провести ее именно у Соловецкого камня?

— Для православного человека естественно помолиться за упокой души. Это христианский и общечеловеческий, совершенно логичный жест.

Что касается Соловецкого камня, то да, это символическое место — место памяти жертв политических репрессий, в том числе и современных. Место, куда мы приходим, когда больше некуда пойти. Сюда часто приносят цветы, верующие — молятся. Это место скорби.

Мне очень странно, что это надо объяснять сотрудникам правоохранительных органов. Странно, что за это задерживают. Я все понимаю, учитывая то, в какой момент истории мы живем, но это все равно дико.

В РПЦ заблаговременно предупредили не слушать призывы Григория. Что вы думаете об этом заявлении?

— Отец Григорий действительно не принадлежит к РПЦ. Апостольская православная церковь — это другая организация. Что касается их заявления, позвольте мне это не комментировать в нынешнем моем эмоциональном состоянии.

Вы или Григорий когда-нибудь встречались с Алексеем Навальным? Кем он был для вас?

— Я лично никогда с ним не общалась. Знаю, что Григорий общался с его мамой. Я считаю, что Алексей был смелым и мужественным человеком. И мне страшно от того, как закончилась его жизнь. Для меня это в любом случае убийство. Даже если он умер сам — очевидно, что его до этого довели.

Это беспрецедентная история, которая выбила меня из колеи. У меня нет адекватных слов, чтобы описать свои чувства, — это просто за гранью моего понимания.

А с другой стороны, я именно что понимаю, как это происходит. Я вижу многих политзаключенных, я вижу людей, которые ни за что находятся за решеткой. Но понимать не значит смириться. Думаю, что Григорий мои чувства здесь полностью разделяет.