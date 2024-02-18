У задержанного священника Михнова-Вайтенко, который хотел провести панихиду по Навальному, диагностировали ишемический инсульт

Священнику Григорию Михнову-Вайтенко, которого задержали после того, как он решил провести панихиду по Алексею Навальному, поставили предварительный диагноз — ишемический инсульт. Об этом «‎Холоду» рассказала его жена Наталия Сивохина.

В воскресенье ее ненадолго пустили в реанимацию. ‎По словам Сивохиной, 19 февраля священника могут перевести в обычную палату, пока он чувствует себя «средне».

«‎На какое-то время участок мозга остался без кровообращения. Можно себе представить последствия», — сказала Сивохина.

По ее словам, Михнова-Вайтенко формально задержали «‎по доносу»: «‎По словам полицейских, кто-то написал заявление, поэтому они пришли с проверкой».

Михнова-Вайтенко задержали утром 17 февраля на выходе из дома, он планировал провести панихиду по Навальному у Соловецкого камня. Ему вменили статью об организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан, повлекших нарушение общественного порядка (статья 20.2.2 КоАП). По ней можно арестовать на срок до 15 суток.

По словам Сивохиной, после того, как священника завели в камеру, связь с ним пропала. О госпитализации мужа она узнала от адвоката.

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