У задержанного священника Михнова-Вайтенко, который хотел провести панихиду по Навальному, диагностировали ишемический инсульт

Священнику Григорию Михнову-Вайтенко, которого задержали после того, как он решил провести панихиду по Алексею Навальному, поставили предварительный диагноз — ишемический инсульт. Об этом «Холоду» рассказала его жена Наталия Сивохина.
В воскресенье ее ненадолго пустили в реанимацию. По словам Сивохиной, 19 февраля священника могут перевести в обычную палату, пока он чувствует себя «средне».
«На какое-то время участок мозга остался без кровообращения. Можно себе представить последствия», — сказала Сивохина.
По ее словам, Михнова-Вайтенко формально задержали «по доносу»: «По словам полицейских, кто-то написал заявление, поэтому они пришли с проверкой».
Михнова-Вайтенко задержали утром 17 февраля на выходе из дома, он планировал провести панихиду по Навальному у Соловецкого камня. Ему вменили статью об организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан, повлекших нарушение общественного порядка (статья 20.2.2 КоАП). По ней можно арестовать на срок до 15 суток.
По словам Сивохиной, после того, как священника завели в камеру, связь с ним пропала. О госпитализации мужа она узнала от адвоката.
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