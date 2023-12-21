«Губернатор подло обманул ребенка!» Родители Миши Бахтина, больного СМА, пожаловались, что вновь не получили обещанное властями лекарство

Консилиум врачей отказался назначить трехлетнему Мише Бахтину, больному СМА, лекарство Рисдиплам, которое ранее им пообещали власти Свердловской области. Об этом «Холоду» сообщила мать Миши Яна Бахтина.

«12 декабря нас остановили в наших действиях выходить на улицу с обращением к Президенту РФ, близкие люди губернатора Куйвашева обещали 20 числа выдать препарат, распоряжение губернатора, министерство финансов деньги выделило, 19 декабря препарат назначат. 19 декабря мы приехали на консилиум , который проходил на базе ОДКБ с Мишей, Мишу осмотрели, нареканий нет. На сам консилиум законных представителей несовершеннолетнего не допустили!» — рассказала Бахтина.

По ее словам, после консилиума они получили заключение (есть в распоряжении «Холода»), в котором говорится, что врачи не могут рекомендовать Мише лечение Рисдипламом.

«Губернатор подло обманул ребенка! Людоедство, по-другому мы сказать не можем!» — прокомментировал решение консилиума изданию «Вечерние ведомости» отец Миши Дмитрий Бахтин.

Родители Миши Бахтина уже много месяцев добиваются от российских властей предоставления своему ребенку необходимого лечения. По их словам, чиновники им отказывают, так как опасаются, что предоставив дорогостоящий препарат одному ребенку, будут вынуждены оплачивать лечение другим.

Последний раз родители Миши выходили на пикет к зданию минздрава Свердловской области в Екатеринбурге 11 декабря. До этого они также устраивали акции на Красной площади и у Белого дома в Москве, а также обращались к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой помочь им добиться получения лечения.

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