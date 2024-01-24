В Белгородской области упал самолет с украинскими пленными

Военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе Белгородской области неподалеку от села Яблонево. Видео произошедшего первыми в 11:57 по московскому времени опубликовал местный телеграм-канал. Уже в 12:24 происшествие подтвердили в Минобороны России. Там сообщили, что самолет перевозил 65 украинских военнопленных. С ними на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, все они погибли. В Минобороны Украины пока не комментируют случившееся.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.
- На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны России сразу после крушения: пленных украинских солдат перевозили в Белгородскую область для обмена. Также на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, пояснили в Минобороны. К месту падения Ил-76 вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы. Спустя несколько часов после крушения Минобороны России выпустило еще одно заявление: в нем произошедшее назвали терактом, ответственность за него возложили на Украину.
- По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, все находившиеся на борту самолета погибли, однако их число он не уточнил. Маргарита Симоньян опубликовала, как утверждается, список украинских пленных, бывших на борту Ил-76.
- «Будем выяснять», — так авиакатастрофу прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Путин пока не делал заявлений о случившемся.
- По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, еще один Ил-76 в это же время перевозил 80 пленных. После крушения его развернули. Картаполов утверждает, что самолет в Белгородской области сбили тремя ракетами. Он заявил, что руководство Украины «прекрасно знало» о готовящемся обмене и способе доставки военнопленных к месту его проведения. Самолет, по его словам, был сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T. «Теперь об обмене речи идти не может», — добавил он.
- Телеграм-канал Shot со ссылкой на неназванный источник сообщал, что обмен пленными по формуле 192 на 192 должен был состояться 24 января на границе Украины и России у Белгородской области.
- Официально в Минобороны Украины не смогли подтвердить, что самолет поразили украинские силы, поскольку «еще выясняют информацию». Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник среди украинских военных написало, что Ил-76 сбили силы ВСУ — по словам собеседника издания, военно-транспортный самолет якобы перевозил ракеты для комплексов С-300. «Украинская правда», ссылаясь на источник в украинском Генштабе, пишет примерно то же. Позднее «Украинская правда» скорректировала текст заметки, удалив информацию, что «это работа ВСУ». Издание «РБК-Украина» также удалило этот отрывок текста.
- Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными не стал комментировать информацию о падении самолета, попросил дождаться официальных заявлений и воздержаться от распространения непроверенных новостей.
- Белгородские паблики и местное ТВ незадолго до первых сообщений о падении самолета публиковали оповещение о ракетной тревоге и о ее отбое. Телеграм-канал Mash сперва писал, что пока причиной падения считается техническая неисправность. Самолет загорелся еще в воздухе, сообщали телеграм-каналы, опираясь на видеозаписи. Жители села Яблонево рассказали, что слышали два взрыва с интервалом примерно в минуту.
- На месте крушения работают сотрудники военной полиции — спасателям пока не разрешают собирать обломки. В ближайших к месту падения домах выбиты окна, несколько жителей сообщили телеграм-каналу Baza, что у них во дворах лежат куски металла. Настоятель храма Димитрия Солунского в селе Яблонево отец Георгий рассказал, что школа и храм в селе не пострадали. Место катастрофы, по его словам, располагается в пяти-шести километрах от Яблонева.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума подготовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76. Он предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки использовались для того, чтобы сбить самолет. «Пилотов наших, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитными», — заявил он.
- В Министерстве иностранных дел России ответственность за катастрофу возложили на Украину. «Киев совершил акт безумного варварства. <...> Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах», — говорится в заявлении посла по особым поручениям Родиона Мирошника.
- Раньше Ил-76 уже использовали для перевозки пленных. 3 января Первый канал и «Россия-1» выпустили репортажи об обмене 248 российских пленных. Российских солдат после возвращения отправили в Подмосковье на реабилитацию именно на Ил-76. Крушение Ил-76 в Белгородской области, вероятно, стало самой массовой гибелью украинских пленных с начала войны, однако с уверенностью говорить об этом сложно — эти случаи с трудом поддаются верификации.