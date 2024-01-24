В Белгородской области упал самолет с украинскими пленными

Военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе Белгородской области неподалеку от села Яблонево. Видео произошедшего первыми в 11:57 по московскому времени опубликовал местный телеграм-канал. Уже в 12:24 происшествие подтвердили в Минобороны России. Там сообщили, что самолет перевозил 65 украинских военнопленных. С ними на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, все они погибли. В Минобороны Украины пока не комментируют случившееся.

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На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны России сразу после крушения: пленных украинских солдат перевозили в Белгородскую область для обмена. Также на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, пояснили в Минобороны. К месту падения Ил-76 вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы. Спустя несколько часов после крушения Минобороны России выпустило еще одно заявление: в нем произошедшее назвали терактом, ответственность за него возложили на Украину.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, все находившиеся на борту самолета погибли, однако их число он не уточнил. Маргарита Симоньян опубликовала, как утверждается, список украинских пленных, бывших на борту Ил-76.

«Будем выяснять», — так авиакатастрофу прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Путин пока не делал заявлений о случившемся.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, еще один Ил-76 в это же время перевозил 80 пленных. После крушения его развернули. Картаполов утверждает, что самолет в Белгородской области сбили тремя ракетами. Он заявил, что руководство Украины «прекрасно знало» о готовящемся обмене и способе доставки военнопленных к месту его проведения. Самолет, по его словам, был сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T. «Теперь об обмене речи идти не может», — добавил он.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на неназванный источник сообщал, что обмен пленными по формуле 192 на 192 должен был состояться 24 января на границе Украины и России у Белгородской области.

Официально в Минобороны Украины не смогли подтвердить, что самолет поразили украинские силы, поскольку «еще выясняют информацию». Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник среди украинских военных написало, что Ил-76 сбили силы ВСУ — по словам собеседника издания, военно-транспортный самолет якобы перевозил ракеты для комплексов С-300. «Украинская правда», ссылаясь на источник в украинском Генштабе, пишет примерно то же. Позднее «Украинская правда» скорректировала текст заметки, удалив информацию, что «это работа ВСУ». Издание «РБК-Украина» также удалило этот отрывок текста.

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными не стал комментировать информацию о падении самолета, попросил дождаться официальных заявлений и воздержаться от распространения непроверенных новостей.

Белгородские паблики и местное ТВ незадолго до первых сообщений о падении самолета публиковали оповещение о ракетной тревоге и о ее отбое. Телеграм-канал Mash сперва писал, что пока причиной падения считается техническая неисправность. Самолет загорелся еще в воздухе, сообщали телеграм-каналы, опираясь на видеозаписи. Жители села Яблонево рассказали, что слышали два взрыва с интервалом примерно в минуту.

На месте крушения работают сотрудники военной полиции — спасателям пока не разрешают собирать обломки. В ближайших к месту падения домах выбиты окна, несколько жителей сообщили телеграм-каналу Baza, что у них во дворах лежат куски металла. Настоятель храма Димитрия Солунского в селе Яблонево отец Георгий рассказал, что школа и храм в селе не пострадали. Место катастрофы, по его словам, располагается в пяти-шести километрах от Яблонева.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума подготовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76. Он предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки использовались для того, чтобы сбить самолет. «Пилотов наших, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитными», — заявил он.

В Министерстве иностранных дел России ответственность за катастрофу возложили на Украину. «Киев совершил акт безумного варварства. <...> Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах», — говорится в заявлении посла по особым поручениям Родиона Мирошника.