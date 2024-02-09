В России задержали девушку, «пощекотавшую» грудь монумента «Родина-мать»

Российские силовики задержали жительницу Самары Алену Агафонову, снявшую шуточное видео, на котором она «щекочет» грудь монумента «Родина-мать» в Волгограде. Об этом сообщает Следственный комитет, не упоминая имя задержанной.

«По данным следствия, 20 июля прошлого года 23-летняя жительница Самары, находясь на территории объекта культурного наследия — Мамаевом кургане, произвела у подножья монумента “Родина мать — зовет” съемку видео, на котором осуществляла безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении ведомства.

Шуточное видео с монументом «Родина-мать» Агафонова опубликовала в соцсетях в июле 2023 года. На него обратили внимание Z-блогеры и телеграм-каналы, которые донесли на девушку силовикам. После этого против Агафоновой возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (часть 1 статьи 244 УК).

В разговоре с «Газетой.Ru» девушка извинилась за публикацию видео. Она сказала, что не хотела надругаться над монументом и бойцами ВОВ. «Я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. Я патриотична и люблю свою страну, мне важно об этом сказать … Правда сглупила, за что каюсь», — сказала она.

«При этом после возбуждения уголовного дела с целью сокрытия от органов следствия и суда фигурантка покинула территорию Волгоградской области, а в последующем и Российскую Федерацию, в связи с чем была объявлена в розыск», — сообщили в Следственном комитете.

Там уточнили, что Агафонову задержали 8 февраля в одном из аэропортов Москвы сразу же после ее возвращения на территорию страны.

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