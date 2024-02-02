Киев заявил, что просил Москву передать тела пленных, якобы погибших при крушении Ил-76. В Кремле утверждают, что к ним никто не обращался 

Киев попросил Москву передать тела пленных якобы погибших в катастрофе Ил-76 в Белгородской области, но не получил ответа. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел. Пока российская сторона на это не идет. Поэтому остается актуальным требование нашего государства о проведении беспристрастного международного расследования не только обстоятельств падения самолета Ил-76, а что на самом деле находилось внутри — были ли там люди, был ли там боекомплект, кто там находился, кроме экипажа», — сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что в администрацию президента не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных.

Накануне Следственный комитет сообщил, что идентифицировали тела всех погибших при крушении Ил-76. В ведомстве пояснили, что «при работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материал для установления генетического профиля». Благодаря этому, как утверждают в СК, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских пленных, которые, согласно утверждениям российских властей, находились на борту разбившегося самолета.

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24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Российские власти утверждают, что на борту, кроме членов экипажа, находились 65 украинских пленных, которых везли к месту обмена.

Владимир Путин обвинил в произошедшем Украину и заявил, что самолет сбили из американского зенитного комплекса Patriot. В украинской разведке заявили, что Москва не «поставила их в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» в районе Белгорода. Там также отмечают, что не могут достоверно сказать, кто именно находился на борту.

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