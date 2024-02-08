Финляндия продлила закрытие границы с Россией на два месяца

Правительство Финляндии продлило закрытие пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией до 14 апреля. Об этом говорится на сайте МВД страны.

«В нынешних обстоятельствах это необходимая и соразмерная мера», — заявили в министерстве. Правительство Финляндии считает, что при открытии границы число мигрантов увеличится.

«Понятно, что продолжающееся полное закрытие восточной границы вызывает беспокойство, особенно у людей, чьи семьи находятся на российской стороне. Однако временное закрытие пунктов пересечения границы является результатом действий России, которые требуют от Финляндии поставить национальную безопасность на первое место», — сказала глава МВД Мари Рантанен.

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Финляндия закрыла четыре самых крупных КПП на границе с Россией из восьми существующих 18 ноября. На следующий день временно прекратил работу пятый погранпереход. 22 ноября власти страны заявили, что на границе с Россией будет работать только один КПП, но и он закрылся 30 ноября.

После закрытия финскими властями большинства КПП в граничащей с Финляндией Мурманской области ввели режим повышенной готовности, ожидая увеличения потока мигрантов, пытающихся попасть из России в Финляндию. А в карельском городе Костомукша были организованы пункты временного размещения для мигрантов.

В Кремле действия Финляндии назвали проявлением «русофобской позиции». Обвинения в усугублении ситуации российская сторона отрицает.

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