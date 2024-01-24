«Он такой же гражданин России, как вы». В Якутске десятки людей вышли на акцию из-за убийства местного жителя, в котором обвиняют уроженца Таджикистана 

В Якутске десятки людей вышли на акцию из-за убийства 26-летнего местного жителя, в котором обвиняют уроженца Таджикистана. Об этом сообщает местное издание Sakhaday.

«Убийца задержан. Он такой же гражданин России, как вы. Мы его поймали, будет следствие. Мужики, чего собрались?» — сказал собравшимся полковник полиции Олег Лебедь.

Телеграм-канал «ДЬИИКЭЙ» пишет, что силовики задержали нескольких участников акции.

Как сообщили в МВД, у 18-летнего подозреваемого произошел конфликт с 23-летним посетителем клуба «Мята». Последний на следующий день приехал домой к подозреваемому со своими знакомыми, среди которых был погибший.

«На месте происшествия в ходе инцидента троим участникам конфликта были нанесены обоюдные ножевые ранения. Позднее один из них скончался в медучреждении», — говорится в сообщении МВД. Подозреваемого в убийстве задержали 22 января.

Глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале сообщил, что задержанный — гражданин России родом из Таджикистана. При этом он поручил усилить меры безопасности, в том числе по контролю за мигрантами.

«Выясним все обстоятельства получения им российского гражданства. Таким людям нет места в нашем обществе», — написал Николаев. Он также призвал жителей республики не реагировать на призывы в интернете, вероятно, имея в виду акцию, которая состоялась на площади Победы. В протестах он обвинил «сидящих за границей провокаторов».

В свою очередь, председатель союза Таджикистана в Якутии Ходи Оев попросил «не судить весь народ по одному человеку и его поступку».

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