Бывшие вагнеровцы обвинили полицейского аннексированной Луганской области в торговле наркотиками

В аннексированной Луганской области бывшие наемники ЧВК Вагнера, а ныне солдаты российской армии задержали сотрудника местной ГИБДД, который, по их словам, торговал наркотиками. Они хотели передать его «человеку из Москвы», так как не доверяли местной полиции. В ответ им пригрозили штурмом СОБРа, а позже двоих из них задержали. Теперь против них могут завести уголовное дело. Об этом военные рассказали в видеообращении, которое появилось в провоенных телеграм-каналах.

В середине января несколько бывших бойцов ЧВК Вагнера поймали одного из сослуживцев с марихуаной. Тот сдал продавца, которым оказался сотрудник местной ДПС Александр Макарцев, утверждает Astra.

Военнослужащие задержали Макарцева, обыскали его машину и под капотом нашли шесть пакетиков с марихуаной. На ютуб-канале «Гулагу-нет» опубликован допрос мужчины, который военные устроили у него дома в Луганске. На кадрах он стоит на коленях, представляется Макарцевым Александром Михайловичем, а перед ним — ведро с коноплей.

«Должность — инспектор дорожной патрульной службы, младший лейтенант», — говорит Макарцев. Он говорит, что выращивал и продавал марихуану — «по тысяче за грамм». За все время он якобы продал около 300 граммов.

«Зэки с оружием в руках поставили торгующего наркотой мента на колени. Это, конечно, такой абсурд, которого еще не было», — прокомментировал ситуацию основатель правозащитного проекта «Гулагу-нет» Владимир Осечкин.

На этом же видео есть допрос водителя такси, который якобы доставлял наркотики. Кроме того, военные обыскали дом еще одного человека, у которого также нашли пакет с марихуаной. На видео он говорит, что покупает наркотики у кума — инспектора ГИБДД.

Кроме Макарцева бывшие наемники задержали еще одного человека. В видеообращении они пояснили, что не стали передавать задержанных местным силовикам, объяснив это тем, что там «рука руку моет». Они собирались передать задержанных ими мужчин, а также то, что они называют вещественными доказательствами — машину инспектора и наркотики, — некоему сотруднику ФСБ из Москвы.

После этого жена инспектора ГИБДД написала заявление о похищении мужа. Местные силовики приехали к военным и забрали задержанных, но не имущество.

«Мы не отдали наркотические вещества и машину, потому что это вещдоки, а под протокол они не согласились взять. Они забрали только людей», — говорит на видео один из бывших бойцов ЧВК.

После этого, как утверждают военные, местная полиция якобы отдала распоряжение СОБРу штурмовать их базу. Сообщения об этом появились 18 января. Вероятно, штурма так и не произошло.

«В Стаханове есть ДПСник, который продавал травку — возил куда попросишь. Знаю, что привозил ее военным из Первомайска. Один из “музыкантов” купил и спалился [перед своим начальством]. Тогда у него свои же выбили, у кого он брал. Так и вышли на продавца. Сейчас ему вроде пять тысяч рублей штрафа дали, и все забыли о случившемся», — объяснил ситуацию источник «Новой Газеты Европа» из числа российских военных.

В то же время провоенный блогер Владимир Романов пишет, что луганские силовики задержали «двух бойцов ВДВ» и увезли их в отделение местной полиции. «Пытаются сфабриковать в отношении бойцов уголовное дело!» — сказал он.

Фамилия одного из задержанных военных — Дьяконов. Романов утверждает, что его избивают силовики. «Чтобы следователи оставались чистыми, приезжает Росгвардия и, пока везет в другое управление, бьет» — говорится в скриншоте переписки, который опубликовал блогер.

В свою очередь, собеседник «Новой газеты Европа», знакомый с ситуацией, сказал изданию, что бывшие наемники просто дали показания, а затем их якобы отпустили домой.