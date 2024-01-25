Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии по делу о призывах к экстремизму

Московский городской суд приговорил Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии. Ему также запретили после освобождения три года администрировать сайты в интернете. Об этом сообщает «Медиазона».

Стрелкова признали виновным в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 282 УК). Обвинение просило приговорить его к четырем годам и 11 месяцам в колонии общего режима.

Бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР арестовали в Москве днем 21 июля 2023. Поводом для возбуждения уголовного дела, как сообщалось, стали посты в телеграм-канале, в которых Стрелков «выразил мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом, и по поводу того, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков».

В конце августа 2023 года Стрелков заявлял о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах. Его сторонники в декабре не смогли зарегистрировать инициативную группу по его выдвижению и предоставить в ЦИК необходимые документы из-за отсутствия подписи самого Стрелкова.

В середине ноября 2022 года суд в Гааге заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению. Его признали виновным в причастности к крушению боинга MH17 в 2014 в небе над Донбассом. Тогда погибли 298 человек.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.