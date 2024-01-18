Гособвинение просит приговорить Игоря Стрелкова почти к пяти годам колонии 

Обвинение просит приговорить Игоря Стрелкова (Гиркина) почти к пяти годам колонии по делу о призывах к экстремизму в интернете. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Молохова.

«Прокурор срок заключения попросил по максимуму — четыре года 11 месяцев лишения свободы с содержанием в колонии общего режима», — говорится в сообщении телеграм-канала «Русское движение Стрелкова». Заседания в Мосгорсуде по его делу проходят в закрытом режиме.

Бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова задержали в его московской квартире днем 21 июля и арестовали в тот же день. Поводом для возбуждения уголовного дела, по словам адвоката Гаджи Алиева, стали посты в телеграм-канале. В публикациях, которые заинтересовали следователей, Стрелков «выразил мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом, и по поводу того, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков».

В конце августа 2023 года Стрелков заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Он сравнил себя Владимиром Путиным и отметил, что более компетентен в военном деле. Кроме того, он заверил сторонников, что не будет руководить страной десятилетиями.

«Я не настолько спортивен и здоров, каков был Владимир Владимирович в мои годы, поэтому надоедать вам, дорогие избиратели, 20 с лишним лет не смогу чисто физически, даже если у меня вдруг появится желание возиться с вами после того, как будет преодолен военный кризис и его наиболее тяжкие последствия», — говорилось в посте.

В середине ноября 2022 года суд в Гааге заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению. Его признали виновным в причастности к крушению Боинга MH17. Самолет сбили в 2014 в небе над Донбассом. Тогда погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

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