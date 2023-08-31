Арестованный бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков поддержал свое выдвижение кандидатом в президенты

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный по обвинению в призывах к экстремистской деятельности, заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Соответствующее сообщение появилось в его телеграм-канале.

В нем Стрелков перечислил свои «плюсы» по сравнению с действующим президентом Владимиром Путиным. В частности, он отметил, что более компетентен в военном деле, а также, что «надоедать избирателям 20 с лишним лет не сможет чисто физически», так как «не настолько спортивен и здоров, как Путин в его годы».

О своей готовности выдвинуть Стрелкова кандидатом в президенты Российское движение в его поддержку заявило 30 августа. При этом пост в канале Стрелкова с его согласием выдвигаться датирован тем же числом.

Выборы президента России пройдут в марте 2024 году. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил газете New York Times, что «наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия», а Путин будет переизбран, набрав более 90% голосов. Позже Песков заявил, что американское издание «переврало» его слова.

21 июля Мещанский районный суд Москвы арестовал Игоря Стрелкова. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). Как рассказал адвокат Стрелкова Гаджи Алиев, поводом для возбуждения дела стали посты в его телеграм-канале, в которых он «выразил мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом, и по поводу того, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков».

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