Завербованные на войну заключенные смогут вернуться с фронта лишь после ее окончания — Русская служба Би-би-си

Завербованные на войну заключенные больше не могут вернуться домой через полгода, проведенных на фронте. С осени 2023 года их освобождают из колоний при условии, что они будут воевать до конца войны, выяснила Русская служба Би-би-си. Журналисты обнаружили соответствующие сообщения в чатах родственников завербованных заключенных.

Ранее, когда вербовкой занимался Евгений Пригожин из ЧВК Вагнера, а затем Минобороны, заключенные получали помилование от Путина и через полгода могли вернуться с фронта домой. Большинство из них служили в спецротах «Шторм Z» — их бросали в самые горячие точки.

С августа 2023 года набор в эти спецроты прекратился, пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на чаты родственников. С сентября заключенных начали записывать в подразделения «Шторм V» — они разбросаны по всему фронту от Бахмута до Запорожья и приписаны к разным воинским частям. Эти роты также размещены на самых трудных участках передовой.

Издание выяснило, что заключенные, попадающие в «Шторм V», уже не получают помилования от президента и не могут через полгода службы вернуться домой. Теперь они подписывают с Минобороны годовые контракты, которые автоматически продлеваются после их истечения. Об этом Русской службе Би-би-си рассказали несколько бойцов и их родственников.

Участники чатов часто пишут, что их родственников отпускают из колоний по условно-досрочному освобождению. Однако с юридической точки зрения эта процедура не является УДО, пишет издание. Вопросы об условно-досрочном освобождении обычно решаются через суд.

Издание отмечает, что в отношении заключенных применяется новая норма об «условном освобождении» — она появилась в законодательстве летом 2023 года. Этот закон предполагает, что после заключения контрактов с Минобороны заключенные могут быть условно освобождены из колоний и СИЗО.

Полностью освободиться и погасить судимость заключенные могут либо по окончании войны, либо при потере здоровья, либо при достижении предельного возраста службы. Суд в «условном освобождении» не участвует: все решают сотрудники военкомата и колонии. Также теперь в процессе не участвует Путин, которому ранее нужно было лично подписывать указы о помиловании заключенных.

«Если контракт сейчас подписываешь, будь готов умереть, старик. Это раньше как-то еще проскакивали. Полгода можно пропетлять. А до конца войны никакого фарта не хватит. Я уже понял, что не дотяну», — написал в одном из чатов Сергей, который, по его собственным словам, воюет в «Шторме V» с октября.

Теперь заключенные служат на равных условиях с мобилизованными и контрактниками, которые тоже не могут вернуться домой до окончания войны.

«Важные истории» выяснили, что ранее завербованные в «Шторм Z» заключенные не получают обещанной зарплаты и выплат за ранения, а также не могут получить документы о снятии с них судимости. Они записали видеообращение с жалобами, адресованное Путину. Один из бывших заключенных Роман Поляков рассказал изданию, что он воевал в аннексированной ДНР летом 2023 года, в результате чего получил множественные ранения. Однако ему выплатили лишь половину от обещанных выплат. Кроме того, Поляков так и не смог получить справку о степени тяжести ранения и добиться снятия судимости, из-за чего теперь он не может устроиться на работу.

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