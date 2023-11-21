Ярославца, осужденного за ритуальные убийства и расчленение подростков, помиловали после участия в войне

Ярославца Николая Оголобяка, осужденного на 20 лет за ритуальные убийства подростков, помиловали после участия в войне в Украине. Об этом его отец сообщил изданию 76.ru.

По словам мужчины, в колонии его 33-летний сын завербовался в «Шторм Z», провел на войне полгода, получил ранение и 2 ноября вернулся домой. Сейчас он живет в Ярославле с матерью. «Он ходит, но ранение было тяжелое. Пока никем не работает, восстанавливается. На СВО его вряд ли снова возьмут», — сказал отец Оголобяка. По его словам, о событиях пятнадцатилетней давности в семье стараются не вспоминать.

В 2010 году Ярославский областной суд вынес приговор в отношении восьми человек, включая Оголобяка. Их осудили по статьям об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 105 УК), о краже (статья 158 УК) и о надругательстве над телами умерших (статья 244 УК). Молодых людей приговорили к срокам от 8 до 20 лет лишения свободы. Оголобяк был единственным на тот момент совершеннолетним фигурантом дела. Он получил самый большой срок в 20 лет колонии строгого режима и должен был отбывать наказание до 2030 года.

Издание 76.ru пишет, что группа подростков создала в Ярославле «секту сатанистов» в 2006 году. Они, по данным следствия, совершали ритуальные убийства животных, а в 2008 году убили и расчленили четырех знакомых.

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