Сахалинец, осужденный за убийства и каннибализм, освободился из колонии и уехал на войну

44-летний житель города Анива в Сахалинской области Денис Горин, осужденный за убийства и каннибализм, освободился из колонии и уехал воевать в Украину. Об этом сообщает телеграм-канал «Сахалин против войны». Эту информацию изданию «Сибирь.Реалии» подтвердил сосед мужчины Дмитрий.

«Сахалин против войны» обратил внимание на фотографии, опубликованные в соцсетях Горина. На кадрах он позирует в военной форме с Z-символикой. Как пишет «Сибирь.Реалии» со ссылкой на соседа Дмитрия, сейчас Горин находится в госпитале с ранением средней тяжести.

«Считай, на свободе, помилован, полсрока как с куста. Но, думаю, ненадолго он на свободе. Родные его жертв все помнят», — сказал собеседник издания.

В 2003 году Дениса Горина приговорили к 9 годам и 11 месяцам лишения свободы по делу об убийстве и «глумлении над трупом». В 2010-м он освободился условно-досрочно за примерное поведение.

В 2011 году Денис вместе со своим братом Евгением жестоко избил человека. Пока пострадавший находился без сознания, Евгений Горин добил его ножом. В январе 2012-го братья зарезали еще одного человека.

В феврале 2013 коллегия присяжных заседателей Сахалинского областного суда признала Дениса Горина виновным в причинении побоев (часть 1 статьи 116 УК) и умышленном убийстве (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК), совершенном вместе с Евгением Гориным. Уголовное дело против Евгения было прекращено в связи с его смертью.

В 2018-м районный суд Сахалинской области признал Горина виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК), которое он совершил практически сразу после освобождения из колонии по УДО в ноябре 2010-го. Следствие пришло к выводу, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарезал ножом своего знакомого. После убийства Горин «срезал ножом мягкие ткани с конечностей потерпевшего» и съел их. Сахалинца приговорили к 22 годам колонии особого режима.

Ранее стало известно, что Владимир Путин помиловал ярославца Николая Оголобяка, который был осужден на 20 лет за ритуальные убийства подростков. Он завербовался в «Шторм Z», провел полгода на войне, получил ранение и 2 ноября вернулся домой в Ярославль.

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