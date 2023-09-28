Убийцу, избавившегося от тела своей жертвы с помощью мясорубки, помиловали за участие в войне

Житель Пермского края Дмитрий Зеленский, который задушил свою девушку, а затем измельчил ее тело в мясорубке, получил помилование благодаря контракту с ЧВК Вагнера. Об этом пишет пермский портал 59.ру, ссылаясь на мать Зеленского.

В 2018 году Зеленский сообщил в полицию об исчезновении своей девушки Татьяны Мелехиной. Спустя неделю он сам признался в ее убийстве, рассказав следователям, что поссорился с ней и, пытаясь успокоить, задушил. После этого он решил избавиться от тела. «Расчленил тело, переработал в мясорубке, кости собрал в три пакета и выбросил в реку», — спокойно рассказал он на допросе.

В 2019 году суд приговорил Зеленского к 11 годам колонии. По словам его матери, Зеленский позвонил ей в ноябре 2022 года и рассказал, что в колонии завербовался в ЧВК Вагнера и теперь находится на фронте под Луганском. Он снова выходил с ней на связь весной, а в июне сообщил, что получил помилование и живет в аннексированной Луганской области. По словам Зеленского, он собирается поехать в Анапу, где планирует работать строителем.

В разговоре с журналистами мать Зеленского заявила, что он помилован заслуженно, так как «сожалеет, что натворил, и раскаивается». В свою очередь, сестра убитой Зеленским Татьяны Мелехиной Оксана пожаловалась, что власти не сообщили ее родственникам об освобождении Зеленского, хотя должны были.

«Вообще на суде было решено, что нас будут оповещать о его передвижениях, где он сидит. Ни разу никто не сообщил о нем, где он, что с ним. И после слухов папа письма писал, запрос отправлял о нахождении Зеленского, но никто нам не отвечает», — сказала она.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.