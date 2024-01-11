Путин помиловал серийного убийцу из Волгоградской области, осужденного на 21 год колонии. Тот погиб на войне в Украине

Путин помиловал 41-летнего серийного убийцу из Волгоградской области Дениса Зубова, ранее осужденного на 21 год колонии строгого режима по делу об убийстве троих человек. Его могилу на одном из волгоградских кладбищ обнаружили активисты проекта «Дозор» в Волгограде. Факт гибели Зубова на фронте в разговоре с «Медиазоной» подтвердила его сестра Татьяна.

Как именно умер Зубов, неизвестно. На его надгробии в качестве даты смерти значится 20 апреля 2023 года. Как пишет «Медиазона», он мог быть убит под Бахмутом. Тело Зубова опознали лишь в июле 2023 года — тогда было выдано свидетельство о его смерти, выяснило издание.

В марте 2017 года Волгоградский областной суд приговорил Зубова к 21 году колонии строгого режима по делу об убийстве троих человек.

Местные СМИ писали, что мужчина работал пастухом на животноводческой ферме в Волгоградской области. Там он познакомился с дояркой, они начали встречаться. Позднее девушка ушла к другому работнику фермы Валерию Мельнику. 1 сентября 2013 года Зубов увидел его у дома бывшей девушки, избил его до смерти и отрезал гениталии.

Через несколько дней Зубов убил пенсионерку. Он увидел ее в общественном транспорте, вышел за ней и дошел с ней до ее дома. Там Зубов убил женщину гаечным ключом и отрезал ей молочные железы. Этим он хотел «сбить следствие с толка, выдавая свои действия за “почерк маньяка”», рассказывал следователь Александр Сапаргалиев. После убийства он забрал из дома женщины 1800 рублей.

Вскоре после этого Зубов снова сошелся с дояркой, но потом они поссорились. Летом 2014 года Зубов заманил ее в лес и задушил. Он полтора года скрывался в Саратовской области, но затем вернулся домой, где его задержали. Он признался в трех убийствах.

Суд признал Зубова виновным в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений (пункты «а», «з» части 2 статьи 105 УК) и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью (пункт «в» части 4 статьи 162 УК). Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала Зубова вменяемым. При этом в приговоре упоминается, что у него были «отдельные психопатические черты характера в границах индивидуальных особенностей психической нормы», пишет «Медиазона».

После начала войны в Украине на фронт начали активно вербовать российских заключенных. Сначала этим занималась ЧВК Вагнера, а затем Минобороны. Тех бывших заключенных, которым за полгода удается выжить на фронте, Путин милует, после чего они возвращаются домой. Так произошло, например, с ярославцем Николаем Оголобяком, который в 2010 году получил 20 лет колонии за ритуальные убийства подростков. Также домой в Пермский край после войны вернулся Дмитрий Зеленский — в 2018 году он убил, расчленил и пропустил через мясорубку свою девушку, за что был осужден на 11 лет.

В середине декабря жители Бердска в Новосибирской области обнаружили в «Яндекс Go» профиль водителя Станислава Белоусова, которого в 2019 году приговорили к 18 годам заключения за убийство местной жительницы. А в ноябре из колонии на войну отпустили сахалинца Дениса Горина, ранее осужденного за убийства и каннибализм.

В конце декабря 2023 года СМИ сообщили о гибели на фронте «тулунского маньяка» Павла Шувалова. В 2021 году его приговорили к 24 годам лишения свободы по обвинению в убийствах и изнасилованиях.

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