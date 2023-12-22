ЦИК перенес заседание о регистрации группы для выдвижения Дунцовой на президентские выборы

Центризбирком перенес заседание о регистрации инициативной группы, которая поддержала выдвижение Екатерины Дунцовой на президентские выборы. Об этом Дунцова сообщила в своем телеграм-канале.

По ее словам, заседание должно было состояться в 15:00 22 декабря, но его перенесли на 12:00 23 декабря. Дунцова добавила, что в случае отказа у нее не будет времени провести повторное собрание инициативной группы.

«В повестке дня на сайте ЦИК рассмотрение вопроса о регистрации моей инициативной группы и инициативной группы Путина отличаются: в случае нашей группы формулировка “о рассмотрении ходатайства”, в случае Путина — “о регистрации группы избирателей”. Но я не сдаюсь и готова идти до конца!» — написала она.

Ранее сотрудники Минюста пришли с внеплановой проверкой к нотариусу, который заверил протокол о регистрации инициативной группы по выдвижению Дунцовой.

Журналистка из Ржева Екатерина Дунцова объявила о своем выдвижении на выборы 16 ноября. Она выступила за прекращение боевых действий в Украине, освобождение политзаключенных и необходимость демократических перемен. Вскоре ее вызвали на допрос в полицию.

17 декабря за выдвижение Дунцовой на выборы проголосовала инициативная группа из более чем 500 человек. 20 декабря ЦИК принял ее документы. Если комиссия зарегистрирует их, Дунцовой нужно будет собрать 300 тысяч подписей в не менее чем 40 российских регионах.

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