Заявившую о намерении баллотироваться в президенты журналистку вызвали в прокуратуру

Потенциальную кандидатку в президенты вызвали в прокуратуру. Журналистку из Ржева Тверской области Екатерину Дунцову силовики позвали на беседу спустя пять дней после того, как она заявила о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента России 2024 года. Об этом она рассказала «Агентству».

По словам Дунцовой, 20 ноября ей позвонили из прокуратуры и пригласили обсудить публикацию на ее странице во «ВКонтакте», где говорилось о ее выдвижении. В ходе беседы силовики спрашивали, в частности, об ее отношении к войне в Украине. В ответ Дунцова подтвердила, что страница во «ВКонтакте» принадлежит ей, а также дала «общие объяснения».

О своем выдвижении на пост президента России Дунцова объявила 16 ноября. На ее предвыборном сайте говорится, что «стране необходимы скорейшие перемены: прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных».

Выдвижение Дунцовой поддержал проект «Наш Штаб», созданный группой сотрудников проекта «Ковчег» в октябре для поддержки антивоенных кандидатов в президенты.

Как отмечает «Агентство», в прошлом Дунцова активно поддерживала «единороссов», в частности, голосовала на праймериз за Романа Крылова, который выдвигался в областное заксобрание, а затем как депутат поддержала его назначение главой города. Кроме того, она призывала россиян участвовать в голосовании на президентских выборах 2018 года и голосовать по поправкам в Конституцию в 2020 году.

Эти действия Дунцова объяснила «Агентству» тем, что считает важным участвовать во всех выборах и референдумах, а на местном уровне для нее важнее то, какими связями, компетенциями и качествами обладает человек, а не то, к какой политической силе относится.

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