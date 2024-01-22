Аресты в Башкортостане и атака дронов на порт в Ленинградской области. Главные новости минувших выходных

Дроны атаковали порт в Ленинградской области

В ночь на 21 января беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. В результате загорелось газохранилище, принадлежащее компании «Новатэк». Местный губернатор Александр Дрозденко сообщил лишь о пожаре и успешной эвакуации персонала, не упомянув причин возгорания.

В свою очередь, местное издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев написало, что пожару предшествовала атака двух беспилотников. Минобороны России сообщения об атаке не комментировало, отчитавшись об уничтожении дронов в других регионах страны.

Позже украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что атака на порт была была организована Службой безопасности Украины.

По словам собеседника «Громадське», по терминалу был нанесен точный удар, в результате которого начался масштабный пожар. Источник также подчеркнул, что эта атака значительно усложнит логистику топлива для российских военных.

«Терминал „Усть-Луга Ойл“ в Ленинградской области — важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ», — добавил источник «РБК-Украина».

В Башкортостане продолжаются аресты участников протестов в Баймаке

21 января по делу о массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК), которое было возбуждено после столкновений протестующих с силовиками в Баймаке, арестовали 41-летнего Азата Мирзина. Его также обвиняют в применении насилия к представителю власти.

В предыдущие дни те же обвинения предъявили многодетному отцу Вилюру Карачурину и активисту Ильясу Байгускарову. Суды также постановили взять их под стражу в качестве меры пресечения.

Одновременно десятки участников протестов в Баймаке признали виновными по административным статьям о нарушении правил проведения митингов и неповиновении полиции. Большинству из них назначили аресты. Так, по данным «ОВД- Инфо», суды в Уфе рассмотрели не менее 25 административных дел в отношении протестующих, а в Баймаке арестовали как минимум 17 участников протестов.

ВСУ обстреляли рынок в аннексированном Донецке

Об этом сообщили назначенные Россией власти аннексированной Донецкой области. В результате артиллерийского обстрела рынка, расположенного в микрорайоне Текстильщик аннексированного Донецка, по данным «Интерфакса», погибли 27 человек, еще 25 получили ранения.

Местные телеграм-каналы писали, что в районе рынка в течение 30 минут упали около двух десятков артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. В свою очередь, представители ВСУ заявили, что «не вели боевой работы средствами поражения по Донецку».

Власти аннексированной Донецкой области объявили 22 января днем траура по погибшим.

Более 300 тысяч человек потребовали увольнения проводницы РЖД, выбросившей из поезда кота Твикса

Они подписали соответствующую петицию на сайте change.org. Еще более ста тысяч поддержали требование возбудить против женщины уголовное дело.

Кот Твикс легально ехал со своим хозяином в поезде РЖД Екатеринбург — Санкт-Петербург. Он смог выбраться из переноски, после чего его обнаружила проводница. Она выбросила животное на 30-градусный мороз в районе Кирова.

К поискам Твикса подключились сотни волонтеров. Спустя девять дней было обнаружено тело животного. По заключению ветеринаров, Твикс погиб от укусов собак и обморожения.

РЖД извинилась за произошедшее и пообещала изменить правила, запретив своим проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования.

В российских регионах силовики начали вызывать на опросы граждан, совершивших транс-переход

В полиции у трансперсон требовали предоставить справки «о смене пола» и рассказать об обстоятельствах их получения. Тем, кто не смог вспомнить, как получал документы о смене гендерного маркера, силовики пообещали продолжить вызывать на опросы «пока не вспомнят».

В правозащитном проекте «Сфера» сообщили о как минимум трех таких случаях в Архангельской области и Петербурге.

Летом 2023 года в России запретили совершать трансгендерный переход, менять гендерный маркер в документах и усыновлять детей трансперсонам.

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