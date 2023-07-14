Госдума запретила трансгендерный переход 

Госдума в третьем чтении единогласно приняла законопроект, запрещающий трансгендерный переход, смену гендерного маркера в документах и усыновление детей трансперсонами.

Документ вносит изменения в Семейный кодекс, а также в федеральные законы «Об актах гражданского состояния», «О гражданстве» и «Об основах охраны здоровья граждан».

Принятый закон запрещает россиянам совершать трансгендерный переход. Это касается как операций, так и гормональной терапии.

«Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола», — говорится в документе.

Исключения сделали для операций, которые направлены на лечение «врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей». Однако для этого понадобится одобрение специальной медицинской комиссии.

Принятые поправки запрещают трансперсонам менять гендерный маркер в документах. Также совершенный ранее трансгендерный переход может стать основанием для расторжения брака.

Кроме того, они не смогут усыновить ребенка или стать опекунами. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что закон не имеет обратной силы, поэтому, по его словам, уже усыновленных детей у трансперсон забирать не будут. Совет Федерации рассмотрит этот законопроект 19 июля.

Обновлено в 11:10, добавлен комментарий Толстого

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