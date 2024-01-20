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В нескольких регионах трансперсон вызвали в полицию и потребовали предоставить справки «о смене пола» — проект «Сфера»  

11:53 • 20.01.2024

В Санкт-Петербурге и Архангельской области силовики вызвали в полицию нескольких трансперсон, сообщает правозащитный проект «Сфера». У них потребовали справки «о смене пола». 

Правозащитникам известно о трех таких случаях, которые произошли 16 января. Люди, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, позвонили трансперсонам из Архангельской области и Петербурга и потребовали предоставить в полицию справки «о смене» пола и измененные документы. 

Двое жителей Архангельской области получили повестки на опрос в управление экономической безопасности и противодействию коррупции регионального МВД. Сходивший на такой опрос человек рассказал правозащитникам, что полицейский спрашивал, когда и где им была получена справка, сколько она стоила, кто посоветовал ее получить и кто присутствовал на комиссии, а также ходил ли он на ЛГБТ+ вечеринки. Тот ответил, что не помнит, после чего ему выписали вторую повестку со словами: «Будем вызывать, пока не вспомнишь». 

В итоге сходивший на опрос прислал полицейскому справку. После этого из полиции позвонили снова и спросили, как он мог получить этот документ за один день в Москве. Ему сообщили, что если справка окажется недействительной, его обяжут пройти детранзишн, то есть обратный переход, через суд. 

Руководительница службы юридической помощи «Сферы» Катя Диковская предположила, что такие действия полиции связаны с проверкой учреждений, выдававших медицинские заключения, а также с проверкой обоснованности выдачи таких справок.  

Летом 2023 года в России запретили совершать трансгендерный переход, менять гендерный маркер в документах и усыновлять детей трансперсонам.

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