Дроны атаковали порт в Ленинградской области. Повреждено крупное газохранилище

В ночь на 21 января дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. В результате загорелось крупное газохранилище, принадлежащее компании «Новатэк». Об этом сообщило местное издание «Фонтанка».

По его данным, два беспилотника заметили около часа ночи на подлете к Петербургу. Затем дроны сменили курс и направились в сторону Кингисеппского района Ленобласти, где расположены терминалы порта Усть-Луга. Там беспилотники атаковали химический завод «Новатэка», повредив один из газовых резервуаров.

Очевидцы рассказали изданию, что слышали мощный взрыв, после которого газохранилище загорелось. О пожаре в порту также сообщил местный губернатор Александр Дрозденко. «Пострадавших в результате пожара на терминале компании “Новатэк” в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала», — написал он в своем телеграм-канале. При этом Дрозденко ничего не сообщил о причинах возгорания.

В то же время, по словам Дрозденко, в Кингисеппском районе Ленобласти введен режим повышенной готовности.

В свою очередь, ТАСС сообщил, что в результате пожара повреждены две цистерны и насосная станция.

Минобороны России также ничего не сообщало об атаке дронов в Ленинградской области. В то же время ведомство отчиталось о беспилотниках, сбитых над Орловской, Смоленской и Тульской областями.

Ночью 18 января Минобороны России впервые с начала войны в Украине отчиталось об украинском дроне, сбитом в небе на Ленинградской областью.

Позже украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что атака была спецоперацией Главного управления разведки минобороны Украины, а ее целью — Петербургский нефтеналивной терминал.

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