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В результате обстрела аннексированного Донецка погибли 13 человек

12:28 • 21.01.2024

В аннексированном Донецке артиллерийскому обстрелу подвергся рынок в микрорайоне Текстильщик. В результате погибли по меньшей мере 13 человек, еще десять получили ранения. Об этом сообщил назначенный российскими властями глава аннексированной Донецкой области Денис Пушилин. 

«На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется, ведется поиск фрагментов вооружения», — написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, назначенный российскими властями мэр города Алексей Кулемзин писал о 12 погибших. По данным местного телеграм-канала «ЧП Донецк Z», в районе рынка упали около двух десятков артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Издание утверждает, что за 30 минут было зафиксировано шесть артналетов по три-четыре снаряда.

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