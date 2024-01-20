Жены мобилизованных спросили в приемной Путина, когда их мужей вернут домой. Там ответили, что возвращение с фронта «уронит мужское достоинство»

Представительницы движения «Путь домой», объединяющего родственников и родственниц мобилизованных россиян, провели новую акцию у Кремля. Они возложили гвоздики к Могиле неизвестного солдата, сообщают Sota и «Понятно.медиа». После этого женщины пришли в приемную Путина с вопросом, когда президент подпишет указ о демобилизации. Там им сказали, что возвращение с фронта «уронит мужское достоинство» мобилизованных.

Во время возложения цветов к Могиле неизвестного солдата за женщинами наблюдало около 10 сотрудников центра «Э», пишет Sota. По информации издания, в это время силовики задержали журналистку, но проверки редакционного задания ее отпустили.

Одна из участниц акции Мария Андреева в разговоре с «Понятно.медиа» сказала, что власть реагирует на просьбы жен мобилизованных «не в том ключе». Она сообщила, что утром 19 января к ней домой приходили сотрудник ФСО и участковый. Чего они хотели, Андреева не уточнила. Она добавила, что отказ властей возвращать мобилизованных домой уже повлиял на то, за кого она отдаст свой голос на предстоящих выборах президента.

После возложения цветов несколько женщин во главе с Андреевой пришли в приемную Владимира Путина. Sota отмечает, что там их встретили провокаторы из «Волонтерской роты» и сотрудники центра «Э».

Женщины спросили сотрудников штаба, когда Путин подпишет указ о демобилизации. Одна из сотрудниц сказала, что мужчины, которые не хотели воевать в Украине, уехали за границу. Тех, кто остался и поехал на фронт, она назвала «воинами и уникальными созданиями божьими». Также сотрудница заявила, что возвращение мобилизованных с войны «уронит их мужское достоинство».

Sota также отмечает, что Мария Андреева оставила в приемной Путина «наказ» с требованием вернуть мобилизованных домой.

Акция родственниц мобилизованных с возложением цветов к Вечному огню 20 января также состоялась на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

В предыдущий раз участницы движения «Путь домой» устроили возложение цветов к Могиле неизвестного солдата в Москве 6 января. Тогда же несколько активисток провели одиночные пикеты у зданий Минобороны, администрации президента и Верховного суда. На ту акцию женщины пришли в белых платках. Они пояснили, что это отсылка к движению «матерей площади Мая», объединявшему аргентинских женщин, которые боролись за возвращение своих близких, репрессированных хунтой на рубеже 70-х-80-х годов XX века. На акцию 20 января многие также пришли в белых платках.

Родственники мобилизованных россиян объединились в движение «Путь домой» осенью 2023 года. С конца ноября в телеграм-канале движения регулярно публикуются обращения к российским властям с требованиями вернуть их мобилизованных родственников домой. «Нас наебали и вас наебут», — говорилось в одном из опубликованных писем. В другом — авторы обвинили власти в отсутствии диалога.

Участники движения также пытались провести митинги в разных городах, но везде получили отказы от властей. После этого к некоторым активисткам приходила полиция. 3 декабря силовики в Ульяновске вызвали в отделения как минимум четырех женщин из-за наклеек на автомобилях «Vерните мужа! Я Zа#балась». В декабре 2023 года жены мобилизованных сообщали, что мужей активных участниц движения «Путь домой» начали допрашивать сотрудники ФСБ.

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