Гарвард обвинили в антисемитизме

В ведущих американских вузах разгораются скандалы на почве антисемитизма. Студенты-евреи жалуются, что со времен октябрьской атаки ХАМАС на Израиль все чаще подвергаются дискриминации и прямому насилию со стороны сокурсников и профессоров. Чиновники проверяют администрации вузов на предмет антисемитизма. Директоры нескольких университетов сначала отрицали обвинения и говорили, что защищают свободу слова студентов с пропалестинской позицией, а затем уволились под натиском общественного осуждения. «Холод» рассказывает об антисемитском скандале в ведущих вузах США.

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Студенты Гарварда еврейского происхождения подали на университет в суд. В иске, который поступил в Бостонский суд 10 января, студенты утверждают, что в Гарварде давно были распространены антисемитские настроения, которые только усугубились в связи с атакой ХАМАС на Израиль. По их словам, студенты и учебный персонал преследовали, запугивали и даже случались нападения на студентов-евреев в аудиториях Гарварда, на университетских мероприятиях и в соцсетях. Некоторые из нападавших призывали к убийству евреев и уничтожению Израиля.

Иск подали учащиеся школ права и общественного здравоохранения, а также студент Гарвардской школы богословия. Сильнее всего их возмутило отсутствие реакции со стороны администрации университета на нападки в адрес еврейских студентов Гарварда. Более того, по словам инициаторов иска, администрация вуза стала предвзято относиться к евреям на этапе приема студентов — якобы количество принятых в Гарвард евреев в последние 10 лет снизилось на 60%.

В иске студенты отметили, что на следующий день после атаки ХАМАС на Израиль 30 студенческих групп в Гарварде анонимно подписали петицию, в которой обвинили в произошедшем правительство Израиля. Через день дирекция университета выступила с банальным, по мнению обвинителей, заявлением, в котором не осудила действия ХАМАС и коллективную петицию и не выразила поддержку студентам-евреям. Когда же подписавших петицию разоблачили и по кампусу Гарварда стали разъезжать машины с их лицами и именами на билбордах, администрация Гарварда публично осудила такое поведение.

Подавшие иск студенты считают, что Гарвард придерживается двойных стандартов. По их мнению, администрация университета бдительно относится ко всем формам дискриминации, кроме антисемитизма.

«Гарвард вводит избирательные правила, лишь бы не защищать студентов-евреев от притеснений, нанимает профессоров, которые поддерживают насилие в отношении евреев и распространяют антисемитскую пропаганду, а также игнорирует просьбы еврейских студентов о защите. <...> При этом наказывают тех, кто проявляет трансфобию, расизм и прибегает к другим формам дискриминации», — говорится в иске.

Студенты требуют денежной компенсации от университета, предлагают отстранять от занятий или исключать студентов, участвующих в травле студентов-евреев, и призывают администрацию вернуть пожертвования, которые она получила благодаря «найму антисемитски настроенных профессоров и внедрению антисемитской учебной программы».

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Гарвард еще не комментировал поданный против него иск. В конце 2023 года министерство образования и Палата представителей США начали проверять принятые в Гарварде меры по борьбе с антисемитизмом. А на прошлой неделе в отставку ушла президент Гарварда Клодин Гей, после того как в ее академических работах нашли следы плагиата и уличили ее в попустительстве антисемитизму. В своем декабрьском выступлении перед Конгрессом Клодин не смогла прямо сказать, что призывы к геноциду евреев нарушают политику университета.

Скандала на почве обвинений в антисемитизме не избежали и другие ведущие американский вузы. Президентов Массачусетского технологического института и Пенсильванского университета также обвиняли в игнорировании участившихся после атаки ХАМАС на Израиль антисемитских проявлений в их учреждениях, и в декабре они держали ответ перед конгрессменами. В результате президент Пенсильванского университета Лиз Магилл ушла в отставку еще раньше Клодин. А вслед за ними с обвинениями в антисемитизме и соответствующими исками столкнулись Нью-Йоркский университет и Калифорнийский университет в Беркли.