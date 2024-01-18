Суверенная философия

В последние недели российские медиа, общественные деятели и даже депутаты беспрецедентно много говорят и пишут о философии. Поводом для такого внимания стал конфликт вокруг Института философии РАН — «страшного гнойника», «последнего прибежища негодяев, предателей, иноагентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов», как его охарактеризовала вдова одного из известных советских философов Александра Зиновьева Ольга. На резонансной пресс-конференции в ТАСС она предложила проверить сотрудников института «на лояльность к интересам России» с применением детектора лжи. Одним из своих главных врагов Z-философы называют доктора наук, члена-корреспондента РАН Юлию Синеокую, которая выступает против войны и публично оппонирует Александру Дугину. По просьбе «Холода» Синеокая рассказывает о крупнейшем за десятилетия конфликте в среде российских интеллектуалов.

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Как Z-философы приравняли увольнение одного человека к «сдаче Херсона»

Происходящее внутри профессионального сообщества российских философов — зеркало всего того, что происходит в российской науке вообще. Академическое сообщество всегда состояло из людей разных ценностных ориентаций. Размежевание стало жестким после аннексии Россией Крыма в 2014 году, а после начала полномасштабной войны противоречия усугубились.

Маргинальная позиция Александра Дугина («Если мы не покончим с ИФ РАН сейчас, ИФ РАН покончит с нами завтра») перестала быть маргинальной. К ней стали присоединяться представители философского истеблишмента — например, старший научный сотрудник философского факультета МГУ Юрий Пущаев, который недавно задумался: «Представляете, что они [исследователи либеральных взглядов] тут могут устроить, если и правда вернутся как власть имеющие? Это будет просто погром, где запрет на профессию оппонентам будет, надо думать, еще не самым худшим вариантом».

Лакмусом адекватности философского сообщества стало увольнение с постов в Институте философии РАН Анатолия Черняева — кандидата философских наук, горячего сторонника войны, эксперта «Царьграда» и участника конференции «Философия на линии фронта» в ноябре 2022 года в оккупированном Донецке. Как высказался о нем все тот же Дугин: «Потеря Черняева — это сдача Херсона».

Анатолий Черняев. Фото: ИФ РАН

Вообще-то, с 2020 года Черняева увольняли из института трижды. И всегда под Новый год. Первый раз ему не продлили контракт в декабре 2020-го за то, что он практически завалил два курируемых им проекта, посвященных 100-летию института.

Второе увольнение случилось в декабре 2021 года, спустя всего неделю после карьерного взлета Черняева. 21 декабря он был назначен ВРИО директора ИФ РАН. Минобрнауки и Администрация президента оценили таким образом его усердное сотрудничество с телеканалом «Царьград» и Зиновьевским клубом (объединение консерваторов и государственников, названное в честь знаменитого советского философа Александра Зиновьева. — Прим. «Холода»).

Сразу после вступления в должность Черняев привел с собой в институт юриста «Царьграда», полковника юстиции в отставке Вячеслава Разгулова. Очевидно, что задачей нового руководителя было сделать из академического института идеологический оплот для готовящегося вторжения России в Украину. Александр Дугин тогда заявил, что позиция, которую занимают российские философы по отношению к Западу, не менее важна, чем позиция генералов генштаба вооруженных сил РФ.

Но философское сообщество восстало. Экстренное общее собрание сотрудников Института практически единогласно (при одном воздержавшимся) проголосовало за снятие Черняева с поста исполняющего обязанности директора. Он был оставлен на должности ведущего научного сотрудника сектора истории русской философии.

С началом войны Черняев активно выступал в турбопатриотических СМИ с «разоблачениями» исследовательских программ ИФ РАН и с доносами на своих коллег. По свидетельству непосредственного начальника Черняева, заведующего сектором истории русской философии Владимира Сидорина, исследовательской работой Черняев заниматься уже не мог или не хотел: «За последние два года данный сотрудник [Черняев] неизменно демонстрировал, что трудовой договор для него — ничего не значащая бумажка: возлагаемые [на него] трудовые обязанности выполнять не нужно, приходить на работу можно только по грантовым делам».

Исчерпывающий список академических достижений Черняева за два последних года представил в своем блоге офицер народной милиции ДНР с философским образованием Андрей Коробов-Латынцев: «Он единственный сотрудник Института, который был в Донбассе, и едва ли не единственный из сотрудников, кто открыто и деятельно выступил в поддержку СВО. Он проводил в Москве еще в начале 2022 года круглый стол, посвященный СВО. Он участвовал в философском соборе “Великое русское исправление имен”».

Наконец, в третий раз Черняев был уволен из ИФ РАН 21 декабря 2023 года, теперь уже с должности ведущего научного сотрудника, в связи с окончанием действия его трудового договора. Этого провоенные мыслители простить не смогли никак. В период с католического по православное Рождество на-гора было выдано несколько десятков текстов, разных по жанру, но единых по содержанию. Главной целью всех этих усилий на сей раз стала попытка добиться от властей закрытия Института философии РАН, а если получится, то и самой РАН.

В авангарде кляузников, как и следовало ожидать, оказались отцы-основатели «русской военной философии». Александр Дугин в своем телеграм-канале назвал увольнение Черняева терактом и призвал «защищать Черняева так же, как мы защищаем Горловку». С самим Институтом философии он потребовал поступить «как с Бахмутом, пока его еще не взяли Вагнера». Упомянутый выше Коробов-Латынцев сетовал в своем телеграм-канале, что «главный философский институт нашего государства превратился в рассадник откровенно враждебных идей» и не хочет заниматься «осуществлением Великого русского исправления имен». Плодовитый философ-публицист Алексей Чадаев и заведующий кафедрой философии института культуры Владимир Варава высказались за создание нового, альтернативного Института философии.

Слова правых философов делом поддержал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, который обратился к генеральному прокурору и министру науки с просьбой провести проверку законности увольнения Анатолия Черняева.

Философы — по лагерям

К концу второго года войны отечественное философское сообщество окончательно разделилось на три лагеря. Первый — это довольно большая группа пассивных конформистов, сотрудники университетов и исследовательских институтов, работающих в России. Они молчат о войне и актуальных событиях и по большей части заняты устранением замечаний бесконечных внеплановых проверок, отчетами и подготовкой к историческим юбилеям.

Но есть и две по-настоящему активных группы. Первая — противники войны в Украине и репрессий внутри России. По большей части его составляют покинувшие Россию исследователи и преподаватели, работающие в университетах и исследовательских центрах по всему миру. Серьезную роль в консолидации оппозиционных философов играет ассоциация «Независимый институт философии» (IPHI), созданная в Париже и объединяющая сегодня более 100 коллег. Членами IPHI являются российские, белорусские, украинские, европейские и американские ученые разных поколений

Семинар IPHI в Сорбонне. Фото: Страница Юлии Синеокой в фейсбуке

Каждый месяц IPHI проводит в Сорбонне семинар «Философский инструментарий для анализа современных проблем». Автор этого текста — его организатор и модератор. Этот семинар — ответ тем, кто обвиняет современную философию в зацикленности на абстрактных проблемах, оторванных от реальной жизни. Цель дискуссий — осмысление современных социальных и политических катастроф. Многие доклады участников семинара связаны с Россией и войной в Украине. Проект «Словарь политического языка путинской России» исследует нынешний язык официоза. IPHI изучает так называемую идеологию исключительности, которая оправдывает войну, разбирается в российском гендерном шовинизме и причинах возрождения советской риторики и ценностей.

Второй лагерь — это «легионеры отечественной философии» (как они сами себя называют) — активные сторонники войны и разработчики «русской военной философии»: Александр Дугин, Владимир Варава, Александр Секацкий, Федор Гиренок, Игорь Евлампиев, Никита Сюндюков, Николай Арутюнов и философ — офицер народной милиции ДНР Андрей Коробов-Латынцев. Эти люди создали несколько центров, не имеющих ни академического статуса, ни научной аффилиации, но занимающихся агрессивной пропагандой войны и ультраправой идеологии.

Стартовым мероприятием этой группы стала программная онлайн-конференция «Философский Собор. Великое русское исправление имен». Организаторами ее выступили медиахолдинг «Царьград», объединение «Солнце Севера», Донецкое философское общество, Донецкое высшее общевойсковое командное училище и издательский дом «Русская философия». В отличие от сборника-призрака с одноименным названием, видеозаписи этой конференции доступны в интернете.

Участники конференции «Великое русское исправление имен» намерены создать новую русскую имперскую философию, призванную легитимировать «СВО» и сформировать новое отношение к Западу, разработать план решения «украинского вопроса» в контексте русской цивилизации, переосмыслить понятия «война» и «мир». Все выступающие были едины в понимании философии как территории войны, а не мира (Дугин), пацифизма как «эвтаназии духа» и предательства человека (Варава), а также в том, что место философа — на фронте (Коробов-Латынцев). Свою роль «легионеры» определи так: «быть самыми активными воинами в происходящей войне русской цивилизации с цивилизацией Запада».

Своими единомышленниками и учителями они называют Ницше («настоящая война — это война идей, а война в Украине — битва русского логоса с логосом либерального Запада и глобализма») и Хайдеггера («русский народ — это Dasein; каждый, кто позволяет себе философствовать не от имени русского народа, — экзистенциальный враг, находящийся на службе у западной элиты»).

Анатолий Черняев, не выступавший на конференции, постфактум обнародовал свой «проект суверенизации русской ментальности», который, согласно аннотации, «вскрывает ключевые опорные пункты врага, который ментально оккупировал русскую интеллигенцию: этика ненасилия, теория справедливой войны, гендерная теория, экологическая этика, глобалистика, аналитическая философия, эстетика постмодернизма, теория тоталитаризма, мультикультурализм, постгуманизм».

Два лагеря — две книги

Главной книгой российского философского сообщества в 2023 году стал антивоенный сборник «Перед лицом катастрофы», изданный под редакцией Николая Плотникова в Берлине. Электронный вариант книги был доступен, а вот бумажная версия оказалась в России библиографической редкостью. Вскоре после выхода «Перед лицом катастрофы» депутат Андрей Луговой увидел в ней дискредитацию армии и пожаловался в прокуратуру. Спустя несколько месяцев Таганский суд постановил, что вся информация, содержащаяся в сборнике, признана запрещенной к распространению на территории РФ. Роскомнадзор, исполняя решение суда, распорядился удалить все отклики и рецензии на этот сборник из интернета и публичного пространства, что вынуждены были сделать даже многие российские СМИ, опубликовавшие критические рецензии на этот сборник.

Букинистический хедлайнер с другой стороны — манифест отечественной военной философии «Великое русское исправление имен», выпущенный ультраправым проектом «Солнце Севера» под конец 2023 года. Эта книга так и не появилась на прилавках книжных магазинов. В интернете ее можно заказать, лишь пожертвовав деньги на фронт. Туда же, на фронт, по словам анонимного автора «экспресс-анализа наиболее значимых тезисов», уходит и весь тираж раритетного сборника, «пополняя походные библиотеки наших батальонов, выбивающих врага с великого Дикого поля, Гуляй поля русской истории, со святой земли Новороссии» (авторская пунктуация сохранена).

Ультраправые философы: институт «Царьграда» и «Солнце Севера»

Весной 2023 года при медиахолдинге «Царьград» был открыт Институт Царьграда. Отцы-основатели этой структуры Константин Малофеев (учредитель), Александр Дугин (директор) и близкие к ним Сергей Глазьев (экономист, советник президента РФ. — Прим. «Холода») и Джамбулат Умаров (заместитель председателя правительства Чеченской Республики. — Прим. «Холода»), видят цель в разработке российской имперской идеологии и новой науки об имперском и монархическом началах православной государственности — «базилиологии». Мгновенная классика «базилиологии» — это трехтомник Малофеева «Империя» и монография Дугина «Бытие и Империя. Онтология и эсхатология Вселенского Царства».

Константин Малофеев и Александр Дугин на мероприятии института «Царьграда». Фото: ИЦ

Близнец Института «Царьграда» — пространство «Солнце Севера». Здесь свои курсы ведут все правые мэтры: Александр Дугин, Александр Секацкий, Роман Светлов, Игорь Евлампиев, Олег Бахтияров, Сергей Жигалкин и другие. За сходную цену они готовы объяснить, что угодно: от квантовой механики до алхимии, от герметизма до русского космизма. Преподаватели поскромнее ведут бесплатные онлайн-курсы. Среди героев их лекций, через запятую: Юнгер и Гомер, итальянский эзотерик Эвола и, естественно, Дугин, выступающий в спецпроекте сразу в двух ипостасях — и как субъект, и как объект. Вот несколько примеров авторских образовательных проектов: «Русская военная философия» и «Философия войны и смерти» (Андрей Колобов-Латынцев), «Метафизика империи» (Александр Секацкий), «История Украины: от Киевской Руси до Зеленского» (Всеволод Веселов).

Отдельное направление работы «Солнца Севера» — организация ежегодных больших философских соборов. Вскоре на их основе должны выйти сборники материалов. Первый том посвящен памяти Дарьи Дугиной, второй — памяти Владлена Татарского.

В 2024 можно ожидать появление третьей, уже академически аффилированной (в РГГУ) институции под руководством Дугина: «Высшей политической школы имени Ивана Ильина», любимого философа Путина.

Без особого успеха конкурирует с «Солнцем Севера» и «Царьградом» за место в идеологическом Z-бомонде Зиновьевский клуб. Он функционирует при поддержке Валерия Фалькова, Сергея Кириенко и медиагруппы «Россия сегодня». Задача минимум для зиновьевцев — внедрение обязательного изучения в школах и вузах трудов, собственно, Александра Зиновьева, которого участники Клуба называют «русским Конфуцием». Задача максимум — быть идеологическим, культурным и цивилизационным фронтом России против «возрождения нацизма на Украине и на Западе», защитником национальных интересов и «интеллектуального суверенитета России».

Самой последней инициативой зиновьевцев стала проведенная 15 января 2024 в ТАСС пресс-конференция, посвященная «борьбе патриотического философского фронта против западопоклонства в философской сфере» в контексте очередного увольнения Черняева. Практическим итогом оказался «не взрыв, а всхлип»: предложено выпустить 50 томов русской философии (как в 1990-е), подготовить антологии и хрестоматии по каждой из «традиционных» ценностей России и заменить курс истории мировой философии курсом русской философии, если на это дадут президентский грант, разумеется.

Что касается плодов их трудов, помимо регулярных публичных доносов и издания наследия Зиновьева клуб упражнялся в вариациях на тему аббревиатуры «СВО», превращая ее в формулу: сила власти, вера в победу, осмысленность идеологии

Все три институции слаженно выступают против мирных переговоров с Украиной, за перерастание войны в Украине в Третью мировую и требуют репрессий внутри России.

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В недавнем разговоре один коллега напомнил мне утешительную формулу, не устаревшую за 2400 лет: «Во времена глухого советского застоя, не питая никаких радужных надежд на скорые перемены, я переводил трактат Аристотеля “О небе”, и меня поразило брошенное им невзначай замечание: “Ничто противоестественное не вечно”. Пророчество Стагирита сбылось раньше, чем кто-либо мог ожидать».

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