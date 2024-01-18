В Кыргызстане арестовали 11 независимых журналистов

В Бишкеке суд арестовал 11 бывших и действующих журналистов независимых изданий Temirov Live и «Айт Айт Десе». Об этом сообщает местное издание Kloop.

Все они были задержаны накануне по обвинению в «призывах к массовым беспорядкам». Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

«12 января 2024 года по заключению соответствующей экспертизы, установлено, что материалы, опубликованные на страницах “Айт Айт Десе” и Temirov Live содержат признаки призывов к акциям протеста и массовым беспорядкам», — сообщили в МВД Кыргызстана. При этом кыргызстанские силовики не уточнили, какие именно публикации стали поводом для возбуждения уголовного дела.

В то же время издание The Insider со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что уголовное дело завели из-за статьи о гражданине Кыргызстана, который воюет на стороне Вооруженных сил Украины. Против героя материала Алмаза Кудабека уулу возбудили уголовное дело по статье об «участии гражданина КР в вооруженных конфликтах».

15 и 16 января кыргызстанские силовики проводили обыски и задерживали бывших и действующих журналистов независимых медиа «Айт Айт Десе» и Temirov Live. Также сотрудники госкомитета национальной безопасности провели обыск в редакции издания 24.kg. Силовики изъяли всю технику, а руководителей увезли на допрос.

Как пишет Kloop, представители медиасообщества Кыргызстана осудили обыски и задержания журналистов. По их мнению, таким образом власти пытаются оказать давление на независимую прессу.

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