В Иране освободившихся из тюрьмы журналисток обвинили в появлении на публике без хиджабов

В Иране против двух местных журналисток — Нилуфар Хамеди и Элаэ Мохаммади — сразу после освобождения из тюрьмы возбудили новое уголовное дело. Поводом для этого стало то, что женщины вышли к встречающим их из заключения близким без хиджабов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное судебное медиа Mizan.

Осенью 2023 года Хамеди и Мохаммади приговорили к семи и шести годам соответственно. Поводом для этого стала их работа по освещению протестов, которые охватили Иран после смерти курдской девушки Махсы Амини от рук иранской «полиции нравов».

Журналисток признали виновными в «сотрудничестве с враждебной страной США», «собрании и сговоре против безопасности страны» и «пропаганде против Исламской Республики Иран».

14 января Хамеди и Мохаммади освободили из тюрьмы под залог до рассмотрения апелляционных жалоб на их приговоры. После их освобождения в СМИ и соцсетях появились фото и видео, на которых близкие встречают журналисток. На этих изображениях них видно, что Хамеди и Мохаммади были без хиджабов.

Осенью 2022 года Иран охватили протесты, переросшие в масштабные столкновения с силовиками. Поводом для них стала смерть 22-летней Махсы Амини. Ее задержала «полиция нравов» за «неправильное» ношение хиджаба. Силовики жестоко избили девушку, после чего она скончалась в больнице.

По данным правозащитников, в результате попыток властей подавить протесты погибли по меньшей мере 476 человек, среди них 64 несовершеннолетних и 34 женщины. Около 18 тысяч иранцев были задержаны в ходе митингов. Как минимум четверо участников протестов были приговорены к смерти и казнены.

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