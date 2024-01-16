Обвиняемая в убийстве «военкора» Татарского Дарья Трепова рассказала в суде, что выполняла задания координаторов, чтобы потом переехать в Украину

Обвиняемая в убийстве провоенного блогера Владлена Татарского Дарья Трепова дала показания в суде. Она рассказала, что ее завербовал публицист Роман Попков, а инструкции она получала от человека с ником «Гештальт». Также Трепова рассказала, что она делала после взрыва в кафе. Ее рассказ опубликовала «Медиазона».

По словам Треповой, она подписалась на Попкова в твиттере в 2021 году. Он подписался на нее в ответ в 2022, после начала войны. Девушка рассказала, что она очень переживала из-за войны и сочувствовала украинцам, поэтому спросила у Попкова, не может ли она поехать в Украину как журналистка. Попков ответил, что подумает над этим. Он снова написал ей через полгода и предложил переехать в Украину, но девушка призналась, что у нее уже не было большого желания это делать. Кроме того, она рассказала, что у нее не было действующего загранпаспорта.

Трепова переписывалась с Попковым каждый день. Он попросил ее сходить на встречу «Кибер фронт Z» и посмотреть, что там происходит, но Дарья не смогла этого сделать из-за работы. После этого Попков попросил ее купить анонимные сим-карты и забрать в СДЭК книгу Владлена Татарского. Затем он прислал ей контакты человека с ником «Гештальт» — с ним Дарья общалась в мессенджере Signal и в телеграме. По просьбе «Гештальта» она отправила ему фотографии текста книги Татарского.

Девушка рассказала, что Попков и «Гештальт» возмещали ей некоторые затраты. По поручению последнего Трепова купила себе новый телефон. В какой-то момент Попков спросил, не хочет ли она заняться журналистикой. Затем он попросил ее съездить в Москву, чтобы забрать некую посылку со статуэткой.

Попков попросил ее пообщаться с Татарским от имени художницы Анастасии Криулиной, поддерживающей войну. Он рассказал, что статуэтка в посылке — работа этой художницы. Затем Дарье Треповой предложили съездить на лекцию Татарского в Омске и пообщаться с ним от имени Криулиной. Там она задала «военкору» вопросы, представилась Настей и сфотографировалась с ним.

После этого Трепова поехала в Москву, так как не хотела возвращаться домой в Санкт-Петербург. Там она начала готовиться к переезду в Украину, который ей обещали Попков и «Гештальт». На деньги, которые они ей прислали, девушка сняла квартиру. «Гештальт» предложил Треповой встретиться с Татарским еще раз, чтобы он ее лучше запомнил.

8 марта ей сообщили, что посылка пришла, но что ее нужно не забрать в офисе СДЭКа, а принять дома. Тогда же «Гештальт» сообщил, что это статуэтка в форме бюста Татарского.

«Я очень испугалась и спросила у Гештальта: "Это же не так, как с Дарьей Дугиной?". Он ответил, что нет, там только прослушка и GPS-трекер. И я поверила. И поскольку они говорили, что нужно наладить связь с Татарским, мне показалось это объяснение логичным, тем более, если посылка шла из-за границы, а через границу невозможно перевезти бомбу. Но я все равно переживала, говорила, что меня из-за них посадят, они меня успокаивали, что через полгода я буду сидеть с ними и смеяться над лицом Татарского, который обнаружит в развалившейся статуэтке микрофон», — рассказала она.

После этого Трепова сходила на еще одну встречу с Татарским в Российском новом университете в Москве. Она предлагала вручить ему статуэтку там, но «Гештальт» сказал, что это нужно сделать на мероприятии в Петербурге. 30 марта она поехала в Петербург на «Бла-бла-каре» — «Гештальт» сказал, что так будет дешевле, чем на поезде. В городе девушка хотела остановиться у своей мамы, на что «Гештальт» сказал, что лучше снять квартиру ближе к месту встречи, чтобы «долго не тащить» статуэтку.

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Трепова арендовала квартиру на Васильевском острове на свое имя. «Гештальт» предложил ей установить на телефон приложение, с помощью которого он мог бы отслеживать ее геопозицию. Встреча с Татарским должна была закончиться в 19:00 2 апреля, а на 23:30 у Треповой был куплен билет на самолет. Дарья сказала подруге, что собирается улететь в Баку, хотя билеты не проверяла — так ей сказал «Гештальт».

Перед тем, как Трепова пошла на встречу, «Гештальт» попросил ее «проверить, работает ли прослушка», и сказал ей «что-то снять со статуэтки». «В ней произошел щелчок, [Гештальт] просил что-то говорить рядом с ней и, вроде, работало», — рассказала Трепова в суде.

Перед встречей с Татарским она сходила в парикмахерскую, чтобы хорошо выглядеть. На входе в заведение, где проходило мероприятие, сотрудник спросил, что у нее в коробке.

«…я сказала, что это подарок Татарскому. Он спросил, не взорвется ли она, я сказала, что нет, можем ее потрясти».

Сотрудник оставил бюст у себя и сказал, что его принесут позже. Трепова рассказала, что она села на заднем ряду. По ее словам, ей все время писал «Гештальт» и напоминал представляться не настоящим именем. В какой-то момент она взяла микрофон, задала вопрос и попросила дать ей возможность вручить Татарскому подарок.

«Ко мне принесли микрофон, я сказала, что мы уже виделись, и что есть подарок для него, он вспомнил, что меня зовут Настя», — рассказала Трепова.

«Я прошла к сцене с сотрудником, который вынес статуэтку, там не было мест впереди, мне было неловко, там еще снимали. Татарский предлагал сесть рядом с ним, и в полутора метрах от него было кресло — помещение небольшое. Я села на кресло, он стал распаковывать, поставил статуэтку на край стола, я испугалась, что она разобьется и все увидят прослушку, и если прямо тут меня не убьют, то задержат, и я потянулась за ней. И он ее немного поправил», — сказала она.

Затем произошел хлопок и в помещении погас свет. «Я подумала, может это проводка загорелась, но потом я поняла, что это бомба, и подумала, что в день, когда я принесла прослушку, кто-то принес бомбу […] Когда я пришла в себя, увидела, что в кафе уже почти никого нет, увидела лежащего Владлена, подошла, думала ему помочь, но увидела что он уже, скорее всего, погиб. Там валялся кусок цемента, я ходила по залу и направилась к выходу, там были люди у выхода», — рассказала Трепова.

По ее словам, она взяла со стола свой телефон и позвонила «Гештальту».

«Он был уже не так доброжелателен, как обычно, я ругалась на него, говорила, что там люди пострадали, и я поняла, что это сделали они, и я к этому причастна. Я поняла, что взорвалась статуэтка. Он сказал: "Все вопросы потом задашь". Я продолжала ругаться, он сказал: "Вот приедешь в Украину к нам — можешь меня ударить". Меня это очень сильно разозлило», — сказала она.

Девушка поехала в квартиру и стала собирать вещи. «Гештальт» вызвал ей такси, которое привезло ее «в какое-то странное место». «Гештальт» сказал ей, что вызовет ей еще одно такси в аэропорт, но Трепова возразила, что в аэропорту ее сразу задержат. Она спросила у своего мужа, где она может переночевать, и тот дал ей контакт Дмитрия Касинцева. По словам Треповой, она не знала его и «не хотела подставлять», но было холодно и у нее разрядился телефон.

Касинцев расспрашивал Трепову о взрыве в кафе, но она отказывалась с ним это обсуждать. На следующее утро к дому приехали какие-то люди. Касинцев спрашивал у Треповой, не хочет ли она сдаться. Она отвечала, что не хочет. Девушка предложила Касинцеву «собрать рюкзачок и уйти» из квартиры. Он собрал вещи и вышел, но потом вернулся с полицейскими. После этого Дарью задержали.

Владлен Татарский погиб в результате взрыва бомбы в кафе 2 апреля 2023 года. Дарья Трепова попала на видео, записанное участниками фан-встречи, и ее быстро опознали. Практически сразу после задержания Треповой телеграм-каналы написали, что к убийству Татарского может быть причастен Попков. Сам он не отрицал факт знакомства с Треповой, но утверждал, что не отдавал ей никаких приказов и «не знакомил ни с какими украинскими разведчиками».

В июне 2023 года МВД объявило Попкова в федеральный розыск. В то же время его уволили из польского проекта «Вот так». The Washington Post утверждала, что убийство Татарского, так же как и убийство Дарьи Дугиной, организовала Служба безопасности Украины.

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