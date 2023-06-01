«Забавно, что чекисты выписывают меня из русских». Журналиста Романа Попкова объявили в федеральный розыск. Его связывают с убийством провоенного блогера Владлена Татарского

Журналиста Романа Попкова объявили в федеральный розыск. Соответствующая карточка появилась в базе МВД. На это обратила внимание «Верстка».

В карточке указано, что Попкова разыскивают по уголовной статье, но какой именно там не уточняется. 23 мая Росфинмониторинг внес его в реестр экстремистов и террористов.

2 апреля в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб провоенный блогер Владлен Татарский. На следующий день задержали главную подозреваемую — Дарью Трепову. В ходе допроса она призналась, что принесла на встречу взорвавшуюся статуэтку, но утверждала, что не знала о заложенной взрывчатке. Суд отправил Трепову в СИЗО до 2 июня.

Практически сразу после задержания Треповой телеграм-каналы Shot и «Осторожно, новости» написали, что к убийству Татарского может быть причастен Попков. Он якобы попросил Трепову «выполнить задание», и по его просьбам она посещала мероприятия, где был Татарский.

Сам Попков не отрицает, что знаком с Треповой, но подчеркивает, что не давал ей никаких указаний. «Никаких приказов Даше я не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я ее не знакомил. Дашу я знаю по соцсетям — она моя подписчица, я тоже подписан на ее Twitter, мы иногда переписывались — ее интересовала журналистика», — писал он в своем телеграм-канале.

Ранее Роман Попков работал редактором в «МБХ Медиа», которое в 2017 году основал «иноагент» Михаил Ходорковский. Позже, по решению прокуратуры, издание заблокировали на территории России. Оно закрылось в 2021 году. Также Попков был лидером запрещенной в стране Национал-большевистской партии. Сейчас он живет в Украине.

Сам Попков, комментируя свое появление в базе розыска МВД, возмутился, что там отсутствует информация о его национальности. «Забавно, что чекисты, эта советская сволочь и вековые палачи русского народа, выписывают меня из русских. Национальности нет именно у вас. У ГУЛАГа не может быть национальности», — написал он в своем телеграм-канале.

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