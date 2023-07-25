Фигурантке дела об убийстве провоенного блогера Владлена Татарского Дарье Треповой предъявили окончательное обвинение. Об этом глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил агентству РИА «Новости».

«Следователи <…> установили, что организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», — сказал он.

По его словам, Трепова «пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения». «Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой», — утверждает Бастрыкин.

Он отметил, что за время следствия провели порядка 200 экспертиз, 85 человек признали потерпевшими, а также допросили около 400 человек.

Провоенный блогер Максим Фомин, более известный под псевдонимом Владлен Татарский, погиб 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Во время его творческого вечера в кафе на Университетской набережной у него в руках взорвалась статуэтка, подаренная присутствовавшей там Треповой. В результате взрыва ранения получили еще 30 человек.

Трепову задержали на следующий день. Как утверждает ФСБ, убийство Татарского организовали спецслужбы Украины.

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