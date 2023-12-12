Осужденный за убийство житель Бердска был помилован после участия в войне и устроился водителем в «Яндекс.Go» — «Сибирь.Реалии»

Осужденный за убийство и помилованный после участия в войне житель Бердска Новосибирской области устроился водителем в «Яндекс.Go». Об этом сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на местных жителей.

«Его узнали по фото [в аккаунте «Яндекс.Go»], пробили номер машины, подтвердилось, что это убийца нашей землячки Ирины Синельниковой — Станислав Белоусов», — рассказал журналистам житель Бердска Андрей. По его словам, он написал в компанию жалобу и потребовал не допускать Белоусова к работе с женщинами и детьми, однако ответа на свои сообщения не получил.

Факт трудоустройства Белоусова в «Яндекс.Go» также активно обсуждается в местных пабликах, пишет «Сибирь.Реалии».

«Сейчас мы хотя бы предупреждены, но этот случай уникален, что мы его нашли, а сколько реально вчерашних убийц работают в такси и доставке яндекса не узнанные? А потом мы узнаем, что они вновь совершили преступление», — написал один из участников обсуждений.

34-летняя жительница Бердска Ирина Синельникова пропала в 2019 году после того, как уехала показывать машину покупателям. Через несколько дней ее тело нашли в соседней области. Силовики задержали двух подозреваемых — Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова. В суде они признались в убийстве.

Суд приговорил Фурсова к 21 году спецколонии, Белоусова — к 18 годам колонии строгого режима. Спустя четыре года они оба завербовались в ЧВК «Вагнер» и уехали в Украину, после чего вернулись в Бердянск.

Ранее из колонии на войну отпустили сахалинца, осужденного за убийства и каннибализм. Путин помиловал ярославца, осужденного за ритуальные убийства и расчленение подростков. То же самое произошло с убийцей из Пермского края, который избавился от тела жертвы с помощью мясорубки.

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