На войне в Украине погиб «тулунский маньяк» Павел Шувалов — «Лента.ру»

На войне в Украине погиб 55-летний житель Тулуна Иркутской области Павел Шувалов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в силовых структурах. В 2021 году Шувалова приговорили к 24 годам колонии строгого режима по обвинению в изнасилованиях и убийствах.

Источники «Ленты.ру» рассказали, что Шувалов заключил контракт с неназванной ЧВК в апреле 2023 года. 6 мая он прибыл на фронт и погиб под Луганском 29 мая. По словам источника, смерть Шувалова подтвердили трое его однополчан. Забирать его тело с поля боя не стали.

В 2021 году Иркутский областной суд приговорил «тулунского маньяка» к 24 годам строгого режима. Как писал «Коммерсантъ», следствие смогло доказать его причастность лишь к двум изнасилованиям и двум убийствам, хотя силовики подозревали его в совершении десятков преступлений. Следствие пришло к выводу, что Шувалов нападал на женщин в Тулуне с 2000 по 2019 год, хотя самое ранее преступление, в котором его подозревают, произошло в 1992-м.

Как отмечает «Сибирь.Реалии», Шувалова задержали в 2019 году. В его поимке участвовала спецгруппа сотрудников МВД и СК из Ангарска, которая в 2012 году задержала «ангарского маньяка» Михаила Попкова.

После начала войны в Украине на фронт начали активно вербовать российских заключенных. Сначала этим занималась ЧВК Вагнера, а затем — Минобороны. Тех бывших заключенных, которым за полгода удается выжить на фронте, Путин милует, после чего они возвращаются домой. Так произошло, например, с ярославцем Николаем Оголобяком, который в 2010 году получил 20 лет колонии за ритуальные убийства подростков. Также домой после войны вернулся убийца из Пермского края Дмитрий Зеленский — в 2018 году он убил, расчленил и пропустил через мясорубку свою девушку, за что был осужден на 11 лет.

В середине декабря жители Бердска в Новосибирской области обнаружили в «Яндекс Go» профиль водителя Станислава Белоусова, которого в 2019 году приговорили к 18 годам заключения за убийство местной жительницы. А в ноябре из колонии на войну отпустили сахалинца Дениса Горина, ранее осужденного за убийства и каннибализм.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.