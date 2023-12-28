Нашедшегося в колонии на Ямале Навального вновь не подключили к заседанию суда в связи с «отсутствием информации о местонахождении»

Нашедшегося в колонии за Полярным кругом политика Алексея Навального вновь не подключили по видеосвязи к заседанию суда по его иску к колонии во Владимирской области. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента.

По его словам, перед началом заседания представитель областного управления ФСИН поприветствовал журналистов фразой «Нашлась пропажа!», очевидно, подразумевая Навального, которого после трех недель поисков нашли в колонии на Ямале.

Затем журналистов и слушателей запустили в зал, где отсутствовал телевизор. Судья Ирина Ким, начав заседание, сообщила, что административный истец в нем не участвует «в связи с отсутствием информации о местонахождении».

Адвокат Навального Алексей Цветков возразил, сказав, что местонахождение его подзащитного известно — он находится в ИК-3 в заполярном поселке Харп на Ямале. Он также попросил представителя ФСИН подтвердить эту информацию. «У нас такой информации нет. Мы только по территории Владимирской области», — ответил тот.

После этого Цветков заявил, что в отсутствие своего доверителя не сможет представлять его интересы и попросил отложить заседание. Судья объявила перерыв, после которого отложила заседание до 22 января.

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В начале декабря адвокаты и соратники Навального сообщили, что его перестали подключать по видеосвязи к судебным заседаниям, а его защитников — пускать к нему на встречи в колонию. Спустя несколько дней, в ИК-6 во Владимирской области, где содержался Навальный, сообщили, что его там больше нет. О местонахождении Навального ничего не было известно 20 дней.

25 декабря выяснилось, что Навальный находится в колонии особого режима в поселке Харп на Ямале за Полярным кругом. Туда его отправили отбывать новый срок. В августе суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по шести уголовным статьям в рамках дела об «экстремистском сообществе». Нашедшийся Навальный в письме из новой колонии написал, что у него «все хорошо».

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