«Ангарский маньяк» Михаил Попков признался в совершении еще трех убийств, говорится в сообщении Следственного комитета по Иркутской области. Таким образом доказана его причастность к совершению более 80 убийств и трех покушений в период с 1992 по 2010 годы. Всеми его жертвами были женщины.

СК сообщает, что следователи доказали причастность Попкова к убийству 27-летней женщины в 1997 году, 25-летней — в 1998-м и 31-летней — в 2003-м. В двух случаях он задушил жертв, третьей — нанес многочисленные ножевые ранения. Два убийства Попков совершил в Иркутске, одно — в Ангарске. Расследование этих трех эпизодов завершено.

Руководитель следственного управления СК по Иркутской области Анатолий Ситников рассказал ТАСС, что Попков уже осужден за 83 преступления, и что еще три подготовлены для передачи в суд. «Возможности работы с ним еще не исчерпаны», — сказал Ситников.

Бывший милиционер Михаил Попков был дважды приговорен к пожизненным срокам за убийства. Первый раз — в 1998 году, второй — в 2018-м. Сначала он отбывал наказание в колонии в Мордовии. В 2020 году в ходе расследования новых эпизодов его этапировали в Иркутскую область.

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