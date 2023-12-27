Минюст Ставрополя приравнял каминг-аут к «участию в экстремистском движении ЛГБТ»

Минюст по Ставропольскому краю заявил, что каминг-аут будет приравниваться к «участию в экстремистском сообществе “Международное сообщество ЛГБТ”». В ведомстве добавили, что радужный флаг будет считаться символикой «движения». Такие разъяснения в ответ на свое обращение получила пользовательница соцсети Х, обратила внимание Sota.

«…деятельность Движения ЛГБТ, а равно использование, пропаганда и демонстрация его символики, в том числе радужного флага, запрещена на всей территории Российской Федерации. […] Кроме того, заявление о принадлежности к ЛГБТ движению может быть приравнено к участию в нем», — говорится в ответе регионального Минюста.

По словам правозащитника Игоря Кочеткова, ведомство запуталось в собственных трактовках. После заявления о том, что каминг-аут будет приравниваться к экстремизму, представитель Минюста написал, что экстремистским считается «принадлежность к “движению ЛГБТ”», а также «выполнение функциональных обязанностей по обеспечению деятельности». Что это значит, в ведомстве не уточнили.

Путаница произошла и в радужным флагом. Региональный Минюст заявил, что к экстремизму приравнивается радужный флаг «и другая символика». Однако в этом же письме говорится, что запрещена та символика, которая указана в уставных документах «движения ЛГБТ».

«В общем, в Ставропольском управлении Минюста явно запутались и это не удивительно», — сказал Игорь Кочетков.

30 ноября Верховный суд признал экстремистским и запретил несуществующее «международное движение ЛГБТ». Соответствующий иск в середине ноября подал Минюст. Юристы, с которыми поговорил «Холод», назвали действия Минюста «кампанией по вытеснению ЛГБТ-персон из общества».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.