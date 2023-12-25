«Бандеровец, иди, мы тебя сейчас расстреляем». В Вильнюсе подростки стреляли в одноклассника из пневматического автомата под гимн ЧВК Вагнера

В Вильнюсе двое подростков расстреляли одноклассника из пневматического автомата под гимн ЧВК Вагнера. Незадолго до этого они поспорили о политике в кафе, рассказала «Холоду» мать пострадавшего подростка, корреспондент издания «Вот так» Ира Новик. Она также сообщила о произошедшем в своих соцсетях.

По ее словам, инцидент произошел в пятницу 22 декабря. Ее 14-летний сын Давид пошел гулять с двумя друзьями: одноклассником и сверстником из параллельного восьмого класса. Подростки встретились у школы и пошли в пиццерию, где между ними произошел разговор на политическую тему.

«Я ничего не начинал, просто сидел, и один из них спросил у второго: “А Давид за Россию или нет?” Хотя до этого мы вообще об этом не говорили, не было даже никакого намека на это. И тот сказал, что я за Украину. Другой начал говорить, что это плохо. Они начали обсуждать, какие русские военные хорошие, а украинские плохие. Я сказал, что не надо вообще об этом говорить, а то мы поссоримся», — рассказал подросток «Холоду» (комментарий получен с согласия матери).

После этого, по его словам, они об этом больше не говорили. Один из друзей пригласил остальных к себе домой. Когда они приехали, подросток взял пневматический автомат АК-74М и повел приятелей в лес напротив, чтобы стрелять по бутылкам. В это время дома была его мать, которая затем помахала подросткам в окно, провожая их на стрельбу, добавил Давид.

«Сначала все было нормально, они стреляли по бутылкам. А потом один из мальчиков предложил один раз выстрелить мне по ноге. Я такой: “Ну ладно, но больше не надо”. Ну, в шутку просто. Они такие: “Хорошо”. Мы пошли дальше. А потом они вдруг решили пошутить и стрелять по мне. Не было никакого перехода. Этот мальчик с оружием включил гимн ЧВК Вагнера, потом гимн Советского Союза. Потом один мальчик поставил к моей спине автомат и сказал: “Бандеровец, иди, мы тебя сейчас расстреляем”. Я говорю: “Не надо, мне больно, мне домой пора”. Уже поздно было, семь часов вечера. Они говорили: “Нет, никуда ты не пойдешь”», — рассказал Давид. По его словам, он пытался убежать, но сверстники догоняли его и стреляли по нему очередями.

Давид отмечает, что подростки светили друг другу фонариком, чтобы целиться точнее, но в итоге стреляли наугад. Большая часть пластиковых пуль попала в его плотную куртку. Ира Новик рассказала «Холоду», что несмотря на это Давид получил несколько ранений: одна из пуль попала в его левую голень, вторая — в правую икру (фотографии ран есть в распоряжении редакции). Еще две пули попали подростку в затылок через шапку, но следов от них не осталось.

В итоге школьники отстали от сверстника, проводили его до троллейбусной остановки и извинились. «Они потом пытались все перевести и сказать родителям, что они так шутили. Но Давиду смешно не было», — сказала Новик.

Когда ее сын вернулся домой, она написала классной руководительнице и попросила контакты родителей обоих подростков. Вскоре те сами вышли с ней на связь. Отец одного из мальчиков, который оказался бывшим военным и полицейским, просил прощения. «От него даже не было никаких просьб. Он меня не спрашивал, что я собираюсь делать. Просто извинялся и говорил, что сейчас наподдает отпрыску. А потом было слышно, как он сказал своему сыну: "Ты тоже стрелял? Ну ты у меня сейчас получишь по морде"», — рассказала Новик.

Мать другого подростка, у которого и было оружие, тоже извинилась, но в то же время попросила Новик не ходить в полицию и «не портить жизнь ее сыну».

«Она разными методами пыталась меня убедить, почему не надо портить жизнь. Там были очень странные фразы. Одна из них была, что, мол, вот, он такой мальчишка, занимается какой-то борьбой, собирается связать свою жизнь с военной службой. Говорила, что он такой настоящий мальчик. И была фраза про то, что может быть хорошо, что это случилось сейчас, потому что в будущем могло быть еще хуже. Вот это я вообще не поняла. А когда мы разговаривали с ними в самый первый раз по громкой связи в пятницу, отчим сказал: “Тут же еще на днях был этот шутинг”. Я говорю: “Ну, шутинг в Праге”. И он такой: “Да, шутинг в Чехословакии”. И я подумала: что? Где мы живем вообще? Какие-то у них странные параллели пошли с этим шутингом», — рассказала Новик.

По словам пострадавшего и его матери, подросток, у которого был автомат, получил его в подарок от родителей. «Еще ему купили какое-то снаряжение, бронежилет, каску. Предполагалось, что он будет заниматься страйкболом», — рассказала Новик. По ее словам, такое оружие в Литве разрешается покупать только с 18 лет.

«Давид мне чуть позже рассказал, что у этого мальчика, который был с Калашниковым, еще был нож. Он его показал, побегал с ним, это было больше в формате игры. В общем, он никого не напугал. Но, тем не менее, это был какой-то большой охотничий нож, не перочинный. И когда я сказала маме этого мальчика про то, что у него был еще и нож, она мне ответила: “Да, мы заберем нож”. Она не была в шоке», — рассказала Новик.

Ирина Новик попросила у администрации школы отчислить обоих подростков из-за опасений, что они могут мстить ее сыну. Также в субботу 23 декабря она подала онлайн-заявление в полицию. Из-за того, что в Европе сейчас праздничные дни, ответов она пока не получила.

Новик добавила, что оба мальчика, которые стреляли в ее сына, родились и выросли в Вильнюсе. Сама она с детьми переехала в Вильнюс из России в сентябре прошлого года. В конце ноября дети пошли в школу, где преподают на русском языке. По ее словам, раньше ситуаций, чтобы дети ссорились из-за политики, не было. По словам Давида, большинство сверстников и учителей в его школе поддерживают Украину: в здании висят украинские флаги и карты украинских территорий.

«Одна из главных причин, по которой я увезла детей из Петербурга — чтобы они жили в адекватной среде без тех, кто поддерживает Россию в этой войне. И то, что в итоге мой сын столкнулся с ними именно здесь, в своей школе, шокировало нас всех едва ли не больше, чем сам факт стрельбы», — сказала Ира Новик.

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