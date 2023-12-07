В гимназии №5 Брянска восьмиклассница открыла стрельбу по одноклассникам из ружья. Пять человек госпитализированы, еще одна девочка погибла. 14-летняя Алина, которая устроила стрельбу, покончила с собой. Окружение описывает ее как «тихую» девочку, а учителя говорят о недавнем конфликте с одноклассницами. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

В 09:15 в дежурную часть Брянска поступил сигнал о чрезвычайном происшествии в гимназии №5. Восьмиклассница Алина (фамилии и лица несовершеннолетних по закону не публикуются) пронесла в школу в тубусе охотничье ружье и несколько раз выстрелила в одноклассников. В результате стрельбы пострадали пять человек, они были доставлены в детскую больницу. Еще одна девочка погибла. Алина, открывшая стрельбу, покончила с собой.

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней тяжести. Ребенок в тяжелом состоянии получил ранение плеча и колена, он находится в реанимации. Остальные пострадавшие также госпитализированы с огнестрельными ранениями. Сообщается, что раненым школьникам 14–15 лет, двоих из них, возможно, отправят на лечение в Москву.

На входе в школу были установлены металлоискатели, но они не работали, а тубус с оружием у Алины не досмотрели. Школа была оборудована тревожной кнопкой, выведенной на пост централизованной охраны Росгвардии. Она сработала в 09:15. Первый звонок в полицию поступил спустя шесть минут — в 09:21. Депутат Александр Хинштейн сообщил, что школа охранялась ЧОО «Экскалибур».

Кроме стрельбы, Алина могла запланировать поджог школы: в рюкзаке у нее нашли бутылку с растворителем, спички и несколько зажигалок. Также с собой у нее было два ножа, один из которых она спрятала в носке.

Гладкоствольное ружье «Бекас-3», из которого велась стрельба, зарегистрировано на отца девочки, 53-летнего Дмитрия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК).

Отца Алины допросили следователи, и на допросе он рассказал, что не заметил пропажи оружия. Теперь ему может грозить уголовное дело за небрежное хранение огнестрельного оружия (статья 224 УК, максимальное наказание — до двух лет колонии). Следствие также допросило директора гимназии Галину Сауткину.

Владимир Путин не комментировал случившееся. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал: «Сначала нужно определить, почему не сработали те меры [безопасности в школах], которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами».

Чересчур тихая

В школе говорят, что семья Алины была «на хорошем счету». Отец работал в ЧОП, увлекался охотой и любил пострелять по банкам. Он научил дочь обращаться с помповым ружьем.

У Алины осталась сестра-близнец Даша. Воспитывались сестры в полной семье, на каком-либо учете ни они, ни родители не состояли. Но одноклассники описывают Алину как «странную и тихую» девочку, которая почти ни с кем не общалась и не вела соцсети.

Классный руководитель Алины, учительница химии Людмила Жирешонкова тоже говорит, что девочка была очень замкнутой: «Она даже чересчур тихая». По словам Жирешонковой, два месяца назад у Алины произошел конфликт с другими девочками из класса: «Мы тогда провели встречу с родителями. Повода как такового не было. Просто более активные девочки конфликтовали с менее активной — Алиной. Тогда я объяснила, что надо уметь договариваться. И вроде бы после этого они стали нормально общаться».

Мать Алины, работающая завхозом в суде, рассказала, что последние два дня ее дочь была «сама не своя»: «Почти не разговаривала, на вопросы не отвечала». Утром 7 декабря, уходя в школу, не позавтракав, она сказала матери: «Не вой».

В разговоре с журналистами одноклассники Алины сказали, что в школе над ней издевались: «Ее буллили. Из-за буллинга, может, с ума сошла. <...> Она была закрытой девочкой — и она начала с мальчиков, потому что они подшучивали над ней».