Я вижу, что бьют ребенка. Что делать?

Когда происходит насилие над детьми, часто оказывается, что знакомые и соседи знали об этом, но не попытались вмешаться. Причины могут быть самые разные. Иногда кажется, что это не ваше дело: «пусть родители занимаются», «они постоянно так себя ведут, наверное, в их семье так принято», а бывает, что люди просто не знают, как действовать в такой ситуации. «Холод» поговорил с юристом Юлией Кухта и психологом, куратором детско-родительского направления Ксенией Шашуновой из АНО «Тебе поверят» и подробно рассказывает, как помочь ребенку, к которому применяют насилие.

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Если вы видите, что взрослый проявляет агрессию к ребенку

— Остановитесь и понаблюдайте некоторое время. Во-первых, это поможет вам оценить ситуацию и понять, действительно ли происходит насилие: дети младшего возраста бывают очень эмоциональны, а поводом для крика и слез может стать, например, потерянная игрушка. Во-вторых, присутствие наблюдателя зачастую меняет ситуацию и уже одно это может снизить агрессию взрослого по отношению к ребенку.

— Обратитесь к взрослому. Наблюдая сцену агрессии, трудно сразу подобрать слова, но помните, что лучше всего говорить общими фразами вроде: «Что случилось?», «Я вижу, что вы бьете ребенка». Вы можете получить ответную агрессию, но, как правило, она проявляется только на словах. Если вы видите, что ребенка куда-то волокут, вы можете обратиться к нему напрямую и спросить, знает ли он взрослого. Вы можете думать, что это будет выглядеть глупо, но лучше предотвратить опасную ситуацию, чем не обратить на нее внимание.

— Если вы убедились, что взрослый проявляет жестокость к ребенку, бьет, унижает его, можно снять происходящее на телефон для того, чтобы передать информацию правоохранительным органам или органам опеки. Это не будет нарушением прав частной жизни, поскольку вы подозреваете, что совершается преступление. При этом распространять видео в соцсетях нельзя, поскольку это станет нарушением личных прав семьи. Видеосъемка также повлиять на агрессора и остановить его.

— Привлекайте внимание других людей. Не бойтесь создать неловкую ситуацию. Помните: то, что вы делаете, — правильно. Чем больше людей реагирует на жестокость, тем больше агрессор понимает, что его поведение неприемлемо. Реакция других взрослых важна и для ребенка, ведь если никто не обращает внимание на то, что ему плохо, для него это значит, что происходящее с ним нормально и просить о помощи нет смысла.

— Если насилие продолжается, нужно обратиться в полицию. Звоните по номеру 112 или 102. Сообщите, что происходит, при этом обязательно скажите, что, по вашему мнению, жизнь ребенка под угрозой — тогда полиция будет обязана отреагировать. Вы можете обратиться анонимно, но в этом случае полиция может проигнорировать обращение и просто не приехать на вызов, также вы не сможете получить информацию о предпринятых мерах. Поэтому лучше назвать свои данные. Попросите зарегистрировать ваше обращение и назвать его регистрационный номер, чтобы в дальнейшем вы могли узнать, какие действия были предприняты.

— Постарайтесь фиксировать происходящее на мобильный телефон до приезда полиции, а также попросите контакты у потенциальных свидетелей, если в момент насилия рядом с вами были другие очевидцы. Даже если взрослый увел ребенка до приезда полиции, сообщите полиции обо всем, что видели, передайте видеосъемку, сообщите номер машины агрессора, если удалось его записать, и данные о свидетелях. Возможно, полиции удастся идентифицировать агрессора по фото или видео.

— Если полиция отказывается приезжать или долго не реагирует, позвоните на горячую линию МВД 8 800 222-74-47 и сообщите о бездействии.

— Еще один вариант — это обращение в Следственный комитет на линию «Ребенок в опасности» по телефону 123 (на этот номер можно позвонить с городских номеров или мобильных операторов Билайн и Теле2; найти номер линии вашего региона можно на сайте регионального управления Следственного комитета).

— Также вы можете подать заявление лично в отделе полиции или, если речь идет о сексуализированном насилии, в Следственном комитете вашего города.

Подать заявление можно письменно или устно — тогда заявление будет составлено с ваших слов. Прежде чем подписать текст продиктованного вами заявления, прочтите его и убедитесь, что все изложено верно.

В заявлении подробно расскажите о месте, где произошло насилие, укажите имена свидетелей, если они вам известны, предоставьте видео- или аудиосъемку, если у вас они есть. Как можно подробнее опишите обстоятельства происшествия.

— Не забывайте в первую очередь думать о собственной безопасности, а также о том, что ваши собственные действия должны быть законными. Если, оказывая помощь, вы совершите правонарушение (например, ударите насильника), вы можете понести ответственность. Также помните, что вы не имеете права уводить чужого ребенка, забирать его у родителей по собственному решению.

Если побои происходят регулярно, например, в семье соседей

Кроме полиции стоит сообщить в службу опеки. Централизованного способа обратиться в местный отдел опеки и попечительства нет. Чтобы написать заявление, можно поискать в Яндексе или Гугле «отдел опеки и попечительства» и название муниципального района, где происходит дело, и дальше пользоваться контактами, которые найдутся.

Органы опеки будут обязаны провести проверку по вашему заявлению. Они приедут к семье домой и оценят условия жизни ребенка. Если органы опеки сочтут, что есть угроза жизни и здоровью ребенка, они вправе забрать его. Об этом они сразу же уведомляют прокурора и обратятся в суд, где будет решаться вопрос о лишении или ограничении родительских прав.

Если условия в семье изменятся в лучшую сторону, например, родители начнут терапию у психолога или пройдут курс реабилитации от алкоголизма, органы опеки могут провести повторную проверку и вернуть ребенка в семью.

По возможности убедитесь, что органы, в которые вы обратились, среагировали: выехали на место, опросили ребенка, осмотрели его на предмет следов насилия.

Если вы считаете, что сотрудники полиции или органов опеки не решили проблему

В этом случае вы вправе обратиться к начальнику отдела полиции или руководителю Следственного комитета с жалобой. В ней подробно опишите действия или бездействия сотрудника, расскажите о том, в какой ситуации оказался ребенок. Начальство будет обязано провести новую проверку.

Также с этой жалобой можно обратиться к уполномоченному по правам ребенка в вашем регионе. Узнать номера можно на горячей линии 8 (800) 2000-122 или на сайте. Как правило, уполномоченный по правам ребенка не оставляет обращение без внимания. После запроса уполномоченного также может быть назначена повторная проверка условий жизни ребенка.

Могут ли обвинить в ложном доносе, если факт насилия не подтвердится?

Нет. Вас нельзя привлечь к уголовной ответственности по статье 306 УК «Ложный донос», поскольку у вас есть право обращаться в правоохранительные органы по фактам возможного нарушения прав детей.

Нужно ли предоставлять полиции сведения о себе?

Да, при подаче заявления вы сообщите ФИО, паспортные данные, адрес регистрации и контакты. Также вас могут опросить в качестве свидетеля в рамках проводимой проверки или в суде, если до него дойдет дело.

А если речь идет о насилии, которое не угрожает жизни ребенка, но наносит ему вред?

Вы можете попробовать поговорить с родителем, но будьте доброжелательны, разговаривайте исключительно с позиции сочувствующего. Поучать, давать советы по воспитанию не стоит, так как это может еще больше разозлить родителя.

Лучше всего предложить конкретную помощь:

посидеть с ребенком чтобы мама выспалась, если речь идет о ваших знакомых;

оплатить няню, если у семьи нет возможности;

найти контакты психолога;

предложить помощь по хозяйству;

помочь с устройством ребенка в детский сад.

У центра «Насилию.НЕТ» есть онлайн-группа поддержки «Родители в порядке», в которой работают с проблемой родительского выгорания. В группе можно получить поддержку от других родителей и психолога, а также обсудить, как выстроить здоровые отношения с ребенком.

Если вы знаете, что в семье насилие происходит и в отношении ребенка, и в отношении матери

Когда мужчины не будет рядом, можно попробовать очень мягко, проявляя сочувствие к женщине, рассказать о кризисных центрах, куда она может обратиться за юридической консультацией, а также получить убежище.

Например, есть карта центров помощи «Насилию.НЕТ», на которой отмечены организации, где женщины могут найти укрытие и получить консультацию юриста и психолога.

Если ребенок достаточно взрослый, чтобы самостоятельно обратиться за помощью

В этом случае вы можете помочь подростку с поиском контактов. Кроме нужных телефонов, проявите участие — это будет для ребенка необходимой поддержкой со стороны взрослого. Важно, чтобы он понял, что не один. Поэтому кроме контактов правоохранительных органов дайте номера центров, оказывающих консультации психологов и юристов, а также свой номер телефона для экстренных звонков.

Список организаций и центров, куда может обратиться за помощью несовершеннолетний

Уполномоченный по правам ребенка — вправе влиять на любую ситуацию, создающую опасность здоровью и жизни детей, где бы то ни было: в семье, школе, на улице или в колонии для несовершеннолетних правонарушителей. Обратиться можно через сайт и по телефону +7 (495) 132-55-05

Телефон доверия для детей. По этому телефону можно поговорить с психологом или социальным работником, в том числе анонимно. Сотрудники помогут понять, как действовать. +7 (800) 200-01-22

Горячая линия Следственного управления СК РФ «Ребенок в опасности». Телефон работает круглосуточно для приема информации о совершенном преступлении в отношении ребенка +7 (800) 200-19-10 или короткий номер 123.

Проект «Тебе поверят» — помощь психолога и юриста в ситуации сексуализированного насилия для детей и взрослых. Написать заявку можно через сайт.

«Твоя территория». Психологическая и юридическая помощь для тех, кому до 23 лет. Можно обратиться за помощью в режиме чата. Связаться можно через почту tvoya_territoria@mail.ru или «ВКонтакте». Юристы консультируют по номеру +7 (800) 550-56-29 с 9 до 18 часов. Консультация психолога по телефону +7 (800) 2000-122

Центр помощи пережившим сексуализированное насилие «Сестры». Кризисное консультирование, информирование по телефону доверия или по кризисной почте, психологическое консультации. Обратиться могут пострадавшие от сексуализированного насилия не только взрослые, но и дети, а также родители пострадавших детей. Напишите на почту online@sisters-help.ru или телефон доверия +7 499 9010201

Карта помощи «СТЕЛЛИТ». На ней вы можете найти ближайшую к вам организацию, где помогают детям, пережившим сексуализированное насилие.