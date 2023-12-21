По меньшей мере 15 человек погибли при стрельбе в Карловом университете в Праге

Жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге стали как минимум 15 человек. Об этом сообщает местная полиция. По информации силовиков, еще несколько десятков человек получили ранения.

Чешское издание Novinsky пишет, что нападавший — 24-летний студент факультета искусств Карлова университета по имени Давид Козак. По информации журналистов, ранее в четверг полиция объявила его в розыск в качестве подозреваемого в убийстве мужчины 1968 года рождения недалеко от города Кладно. Reuters пишет, что юноша убил своего отца и скрылся. Силовики указывали, что он мог быть вооружен.

Скриншот: Novinsky

Novinsky отмечает, что после убийства в Кладно молодой человек отправился в университет, где открыл стрельбу. Его мотивы до сих пор неизвестны. По словам начальника полиции Мартина Вондрашека, которые приводит издание, стрелок был вдохновлен шутингом, произошедшим за границей.

Также журналисты обнаружили в телеграм-канал, якобы принадлежащий Козаку. В нем на русском языке описывается подготовка к массовой стрельбе. В одном из постов от 10 декабря говорится, что автора вдохновили Ильназ и Алина. Возможно, имелись в виду «казанский стрелок» Ильназ Галявиев и школьница из Брянска Алина, устроившая стрельбу в учебном учреждении в начале декабря.

Стрельба на территории факультета искусств Карлова университета на площади Яна Палаха произошла сегодня днем. Одна из студенток рассказала журналистам, что слышала много выстрелов и криков. Преподаватель Сергей Медведев написал в соцсетях, что читал лекцию, когда в здании раздались выстрелы и задрожали стекла.

Фото: Сергей Медведев

«Было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение», — написал он. После этого преподаватель и студенты забаррикадировались в аудитории.

Полиция сообщила об «устранении» стрелка.

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