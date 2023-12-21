В Челябинске силовики провели рейды на елочных базарах. Мужчинам, недавно получившим гражданство РФ, вручили повестки

Силовики и представители военкомата провели рейды на крупных стройках и в местах торговли хвойными деревьями в Челябинске, говорится в пресс-релизе МВД.

Полицейские проверили более 30 иностранцев и выявили 10 нарушений миграционного законодательства. В отношении двух человек судебные органы приняли решения об их депортации, сообщается на сайте министерства внутренних дел.

Вместе с силовиками в рейдах участвовали представители военкомата. Они раздали повестки мужчинам, которые недавно получили российское гражданство и не встали на воинский учет.

Ранее полицейские устраивали облавы в аэропорту Владивостока, в красноярском ТЦ, в нескольких мечетях — в Котельниках и Балашихе, а также в домодедовском общежитии. Силовики либо вручали мужчинам, находящимся там, повестки, либо увозили их в военкоматы.

Проект «Идите лесом», который помогает избежать призыва, сообщал о девяти случаях, когда силовики задерживали отправляли в военкоматы людей в Москве. Троих мужчин полицейские остановили на улице.

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