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Силовики провели рейд в аэропорту Владивостока. Нескольким таксистам вручили повестки

21:45 • 08.12.2023

Силовики провели рейд в аэропорту Владивостока и вручили нескольким таксистам-мигрантам повестки. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД. 

В рейде помимо сотрудников управления по вопросам миграции и ГАИ участвовали сотрудники центра по противодействию экстремизму. Силовики отчитались, что составили в отношении мигрантов 31 административный протокол. Большинство — по статье о нарушении правил въезда в РФ (18.8 КоАП). 15 человек задержаны, их поместили в Центр временного содержания иностранцев. 

Десяти людям, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, вручили повестки в военкомат. 

Ранее полицейские провели рейд в красноярском ТЦ, в результате которого несколько мужчин также получили повестки. В конце октября силовики устроили облаву в мечети в Котельниках Московской области. Тогда среди задержанных оказался финалист шоу на «Первом канале» «Перепой звезду» Мамут Усеинов, которого в результате привезли в пункт сбора контрактников.   

В ноябре полиция приехала в мечеть в подмосковной Балашихе и предлагала присутствующим там посетить военкомат. Затем силовики провели рейд в общежитие в Домодедово и увезли в военкомат 40 человек. Проект «Идите лесом», который помогает избежать призыва, сообщал о девяти случаях, когда силовики задерживали отправляли в военкоматы людей в Москве. Троих мужчин полицейские остановили на улице.

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